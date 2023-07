La mobilità urbana è un argomento sempre più all'ordine del giorno e nella gamma Fiat, casa automobilistica da sempre innovatrice nel settore delle utilitarie, mancava una vetturetta da città, possibilmente elettrica, da posizionare sotto la nuova 500. Per rimediare a questa lacuna è bastato guardare all'interno del gruppo Stellantis e, più specificatamente, nella produzione Citroën per sviluppare un modello ad hoc basato sulla Ami, microcar di successo del marchio francese. Sarebbe bastato sostituire i loghi qua e là (un po' come con la Opel Rocks-e, altro modello sviluppato a partire dalla francesina) ma, per fortuna, è stato deciso di dare una forte personalità italiana alla nuova vettura. Tale scelta è una bella dimostrazione del rispetto di Stellantis per la storia e le sorti della casa torinese.

Se il telaio e molti elementi rimangono quindi quelli della già citata Citroën Ami, un grosso lavoro è stato invece fatto su muso e coda. Davanti ritroviamo elementi stilistici che richiamano subito la prima Fiat 500, a cominciare dai fari circolari con cornice cromata, o ancora dalla sottile striscia di colore grigio che ricorda i vecchi paraurti di una volta. Lo stesso discorso stilistico è ripreso nella coda con le luci verticali e l'incavo quadrato che ospita la targa.

Per dare un ulteriore tocco retrò, è possibile montare un piccolo grazioso portapacchi posteriore. Anche gli specchietti vintage con effetto cromato e i copricerchi pieni sono un riuscito richiamo al passato. La gamma propone due diverse carrozzerie, chiusa e Dolcevita aperta, entrambe disponibili nell'unico colore Verde Vita. A differenziarle è l'aggiunta dei cordoni in stile nautico al posto delle portiere e del battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta e della tendina parasole sul tetto di quella chiusa.

L'approccio estetico è unico anche per gli interni, con un abitacolo spartano ma comunque funzionale, in cui trovano spazio due persone. Nonostante le dimensioni ridotte (2,53 metri di lunghezza), l'abitabilità è ottima grazie ai due sedili disallineati. I vani sono posizionati in modo strategico, come quello dietro il guidatore e il passeggero che può ospitare una valigia. Da notare che l'ampia superficie vetrata aumenta notevolmente la percezione dello spazio a bordo. Spicca il piccolo cruscotto digitale dietro al volante, mentre è possibile dare un tocco personale con accessori simpatici (e rigorosamente di color Verde Vita) come il ventilatore alimentato dalla presa Usb, una borraccia termica per bevande calde e fredde, una capiente borsa portaoggetti e una cassa bluetooth da collegare allo smartphone per ascoltare la propria musica.

La Fiat Topolino monta una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e un tempo inferiore alle quattro ore per una ricarica completa. La velocità massima è limitata a 45 km/h, abbastanza per muoversi sul lungomare o nei centri urbani. Il prezzo di listino è di 9.890 euro per entrambe le versioni.