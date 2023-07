Estremamente versatile nonostante le sue dimensioni contenute, la T-Cross è diventata in appena quattro anni uno dei modelli Volkswagen di maggior successo con circa 1,2 milioni di acquirenti e una media di 300.000 esemplari prodotti ogni anno.

La casa tedesca ha reso note le prime immagini del restyling della vettura, le cui consegne sono previste nel primo trimestre del 2024. Infatti, essendo già sold out la produzione della versione attuale per il 2023, le T-Cross che i clienti configurano e ordinano ora saranno già di nuova generazione.

Esternamente i ritocchi riguardano alcuni dettagli nella parte frontale e nella coda, come ad esempio una nuova mascherina, fari dalla forma diversa (a Led su tutti gli allestimenti) e paraurti ridisegnato. Dietro spiccano la nuova firma luminosa delle luci, la fascia centrale che unisce questi ultimi e, anche qui, il paraurti di nuovo disegno. Le novità più sostanziose riguardano invece l'abitacolo dove troviamo una nuova plancia rivestita con materiali di migliore qualità e soprattutto morbidi (discorso che vale anche per i rivestimenti delle porte del vano anteriore degli allestimenti Style e R-Line). Il touchscreen dedicato all'infotainment è ora sospeso e il digital cockpit è di serie.

Uno dei pregi della T-Cross è sempre stata la funzionalità del suo abitacolo grazie al divano posteriore regolabile longitudinalmente di 140 mm e al bagagliaio flessibile che offre una capacità di carico in posizione normale (con cinque persone a bordo) di 385 e 455 litri, che arriva fino a 1.281 litri con lo schienale posteriore reclinato. Inoltre, a partire dalla versione Life, lo schienale del sedile del passeggero è abbattibile di serie, permettendo di ottenere una superficie di carico lunga 2.398 mm, utile per trasportare oggetti ingombranti.

La nuova Volkswagen T-Cross è mossa da motori turbo benzina (TSI): i tre cilindri 1.0 da 95 e 116 CV, oltre al 1.5 da 150 CV, quest'ultimo con cambio automatico DSG a 7 rapporti (in opzione sul 1.0 TSI più potente).