La prima generazione della Toyota C-HR, presentata nel 2016, ha scombussolato sia il design tradizionale dei suv sia lo stile piuttosto tranquillo della casa giapponese. In effetti, con le sue linee tese e simili a quelle di un coupé, la vettura sembrava un vero e proprio ufo atterrato nel competitivo universo dei suv compatti. Il suo successo ha sicuramente contribuito a trasformare la percezione di Toyota in Europa, donando al brand una forte componente emozionale. Inoltre, più della metà dei clienti mette al primo posto proprio il design come ragione di acquisto.

Per questo motivo, la nuova C-HR riprende le forme della precedente generazione estremizzandole ulteriormente.

Se la linea è ancora più marcatamente da coupé (accentuata dalla verniciatura bicolore che abbraccia anche il terzo montante e il paraurti posteriore come sulla recente Aygo X), il frontale riprende invece lo stile affilato della bZ4X Full Electric e della nuova Prius.

La vista laterale mette inoltre in evidenza gli sbalzi ridotti, i cerchi di grandi dimensioni (fino a 20 pollici) e le maniglie delle portiere a filo carrozzeria. Nella coda ritroviamo un ampio spoiler sul tetto che va a ottimizzare il flusso dell'aria. Le luci posteriori sottili e la fascia luminosa che le collega vanno infine a creare un accenno di spoiler alla base del lunotto.

L'abitacolo della nuova C-HR appare sicuramente più convenzionale con una plancia realizzata con materiali di qualità e funzionale, in cui spiccano il cruscotto digitale da 12,3 pollici e lo schermo touch centrale da 8 o 12,3 pollici a seconda degli allestimenti.

Rispetto alla prima generazione, avrà solo motorizzazioni elettrificate con due proposte full hybrid (1.8 da 140 CV e 2.0 da 198 CV) e, per la prima volta, una versione ibrida ricaricabile abbinata al motore 2.0 che sviluppa 223 cavalli. La trazione integrale AWD-i è infine disponibile con la versione Hybrid da due litri. La nuova Toyota C-HR sarà lanciata con due allestimenti speciali Premiere Edition abbinati alle versioni Lunghe e GR Sport.