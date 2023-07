Arriva la nuova Fiat 600e che segna il ritorno del brand nel segmento B. Sulle orme del successo della sua antenata e vera bestseller, la Fiat 600 degli anni 50, anch'essa popolare "family mover", la nuova 600e si posiziona nel cuore del segmento B in rapida crescita «ed è dotata di funzionalità di sicurezza di ultima generazione», spiega Stellantis in una nota. È disponibile in due diverse versioni full-electric, La Prima e Red.

Proposta in versione 5 porte, la nuova Fiat 600e offre un incredibile spazio abitabile, con i suoi 5 posti e 15 litri di vani portaoggetti interni. I clienti possono riporre i propri oggetti nell'intelligente tunnel centrale, dotato di una copertura personalizzata e di portabicchieri flessibili, nelle tasche dei sedili e nei vani portaoggetti anteriori strategici. Con una capacità di carico di 360 litri, anche il bagagliaio è di dimensioni generose allineato all'offerta dei B-Suv.

Le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh offrono un'autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano. Per ottimizzare il tempo di ricarica, la nuova 600e è fornita di un sistema fino a 100 kW che consente di ricaricare rapidamente la batteria: per portare la batteria all'80% basta meno di mezz'ora, il tempo di una sosta per un pasto veloce. È dotata inoltre di un caricatore di bordo standard da 11 kW e di un cavo Mode 3, che garantisce una ricarica completa in meno di 6 ore nelle stazioni di ricarica pubblica. Il motore eroga una potenza di 115 kW, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. La nuova Fiat 600e offre ampia libertà di scelta: grazie alle tre modalità di guida selezionabili (Eco, Normale, Sport), ogni cliente può esprimere la propria personalità al volante. Entro la metà del 2024 la gamma sarà completata con l'offerta della motorizzazione ibrida. La nuova 600e è pronta per l'uso quotidiano grazie a funzionalità di ultima generazione di assistenza e sicurezza.

Il sistema Adaptive Cruise Control (ACC) frena o accelera in risposta a qualsiasi auto; l'Intelligent Speed Assist legge i limiti di velocità e ne raccomanda il rispetto, mentre la funzione Blind Spot Detection utilizza sensori a ultrasuoni per monitorare gli angoli ciechi e, grazie alle luci di avvertenza sugli specchi retrovisori esterni, segnala la presenza di eventuali ostacoli.