La Fiat 600 è, assieme alla 500, uno dei modelli più iconici della casa torinese. Sogno automobilistico di molti italiani, ha contribuito non poco a motorizzare la nostra nazione durante l'effervescente periodo del boom economico. La 600 è stata la compagna perfetta di molte famiglie, abbastanza spaziosa e soprattutto robusta per viaggiare da nord a sud, andata e ritorno, con portapacchi stracolmi che sfidavano l'aerodinamica e ancora di più la sicurezza. Altri tempi e altre automobili, ma con un passato così ricco di simpatia e fascino è comprensibile che Fiat abbia deciso di rispolverare quel nome per un nuovo importante modello della sua gamma.

La nuova 600e segna infatti il ritorno del marchio nel segmento B, oltre ad annunciarne anche il futuro che sarà colorato (come ben testimonia la recente campagna "anti grigio") e all'insegna della transizione ecologica. Lunga 4,17 metri, si presenta come un riuscito crossover tra berlina e suv compatto che nelle forme non manca di ricordare la 500 X (alla quale si affiancherà) e, nel disegno delle luci anteriori, anche la 500 elettrica. A caratterizzarla esternamente sono le linee decise e pulite che regalano alla carrozzeria un forte dinamismo, accentuato ulteriormente dai grandi cerchi (fino a 18''), dalle minigonne e dai passaruota neri.

A sottolinearne elegantemente il look ci pensano poi vari dettagli in nero lucido e cromati, mentre nella coda spiccano le belle luci dal design inedito e la bandiera tricolore sul paraurti posteriore che va a rivendicare l'italianità dell'auto. Nell'abitacolo si nota subito l'elevato upgrade fatto dalla casa italiana sia dal punto di vista dello stile che dei materiali. La bella plancia appare semplice nella sua forma orizzontale ma decisamente moderna e funzionale nella sua integrazione dei vari componenti (cruscotto circolare, touchscreen, bocchette di aerazione e vani portaoggetti). La strumentazione e l'infotainment sono racchiusi in due display da 7 e 10,25", posizionati rispettivamente davanti al guidatore e al centro della plancia.

Spaziosa e confortevole, la nuova Fiat 600e è la prima vettura compatta a offrire la funzione di cromoterapia che permette di selezionare fino a otto diversi colori sia per la luce d'ambiente sia per quella della radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di sessantaquattro diversi abbinamenti selezionabili. È infine dotata di un sistema di assistenza alla guida di livello 2, di sensori a 360° e vista a 180° posteriore grazie alla videocamera con griglia dinamica. Condivide lo stesso motore elettrico da 115 kW della Jeep Avenger, capace di offrire un'autonomia elettrica di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 600 km in quello urbano.

In un secondo tempo arriveranno su alcuni mercati anche versioni a benzina. Presentata nelle versioni Red e La Prima, con prezzi rispettivi di 35.950 e 40.950 euro, la nuova Fiat 600e è ordinabile da ieri e sarà nelle concessionarie dopo l'estate.