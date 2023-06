Continua l'ambizioso piano di rinnovamento di Renault iniziato con l'arrivo del ceo Luca De Meo. Dopo la recente nuova Espace, al top della gamma si aggiunge ora la Rafale, un grande suv coupé che esteticamente annuncia lo stile delle future Renault.

Presenta linee molto più affilate rispetto alle forme morbide proposte dalle vetture della casa francese negli ultimi quindici anni ed è soprattutto il primo modello firmato da Gilles Vidal, nuovo capo del design arrivato dai cugini di Peugeot. E nella Rafale, soprattutto davanti, si nota subito il tocco del designer che aveva firmato vetture di successo come l'attuale 3008.

La nuova arrivata mette in mostra un'accattivante carrozzeria fastback leggermente rialzata e dal profilo dinamico e sportivo. Il lungo cofano orizzontale sovrasta un frontale molto scolpito, contraddistinto da una calandra dalla nuova forma e da una firma luminosa che vuole essere un chiaro rimando all'identità del marchio con la grafica ispirata alla losanga. Lateralmente spicca la forma spiovente del tetto, con un angolo di inclinazione del lunotto di 17° che ha consentito di fare a meno del tergilunotto per salvaguardare la purezza del design. Dietro troviamo infine inediti fari dalla forma affilata ed appuntita.

Nell'abitacolo la Rafale rivendica il suo status di modello di lusso e conferma l'impostazione premium delle ultime Renault, sia dal punto di vista della tecnologia, con il sistema digitale OpenR composto da due display (uno di 12,3" per il conducente e l'altro verticale di 12" al centro della consolle), sia da quello dei materiali con l'utilizzo di ardesia e sughero colorato. Inaugura un incredibile tetto panoramico Solarbay (1.470 x 1.117 mm) dotato di un sistema attivo in grado di opacizzare i nove segmenti del vetro anche tramite comando vocale.

Al lancio, la Renault Rafale sarà proposta con propulsore E-Tech Full Hybrid da 200 cv abbinato a una trasmissione automatica. Una versione E-Tech 4x4 da 300 cv è in corso di sviluppo.