Alla Fiat va sicuramente riconosciuto il dono per le utilitarie. La storia della casa torinese è infatti ricca di vetture di piccole dimensioni e dal grande successo, modelli che hanno in gran parte contribuito a motorizzare le famiglie italiane e ad insegnare a guidare a molti di noi. Tra queste c'è sicuramente la Panda, autentico bestseller che ancora oggi, con la sua terza generazione, domina la classifica delle auto più vendute nel nostro Paese, distaccando ogni mese di parecchie unità le dirette inseguitrici. Al successo della popolare cittadina ha contribuito sicuramente e fin dalla prima serie la sua versione a trazione integrale.

Quando uscì nel 1983, la Panda 4x4 venne subito adottata da chi viveva in zone dalle strade poco praticabili come quelle di montagna. Ma la piccola a trazione integrale conquistò anche chi non necessitava di un mezzo da lavoro ma semplicemente di una vettura simpatica e adatta anche al tempo libero. Il suo successo stava tutto nel sistema semplicissimo di trazione integrale che assieme al peso piuma della vettura la rendeva inarrestabile. Anche le più recenti versioni della Panda 4x4 si destreggiano sulla neve, nel fango e nei guadi con un'agilità che manca ad alcuni pesantissimi e costosissimi suv con quattro ruote motrici. Dopo il successo della prima serie, la versione 4X4 ha accompagnato anche le due generazioni successive della piccola torinese, con l'aggiunta di un allestimento più "estremo" chiamato Cross.

Oggi, per celebrare i 40 anni della Panda 4x4, Fiat ha realizzato un'edizione da collezione di sole 1.983 unità, in onore dell'anno di nascita di questa icona indiscussa. La Panda 4x40° Limited Edition si basa appunto sulla versione Cross, dalla quale riprende le caratterizzazioni specifiche con fendinebbia anteriori e luci diurne a Led, vetri oscurati, ganci traino anteriori rossi e barre nere sul tetto. Si differenzia invece per l'elegante tinta della carrozzeria color Avorio, impreziosita dai cerchi Style bicolore da 15" e dalle calotte degli specchietti nere. La fiancata presenta modanature laterali verniciate con logo 4x40° rosso, adesivi celebrativi raffiguranti le sagome della Panda originale e di quella attuale. Uno stemma 4x40° compare infine sul montante centrale.

Anche nell'abitacolo domina il colore avorio, presente sulla plancia e nei sedili. Questi ultimi sono inoltre impreziositi da icone celebrative, logo 4x40° sulla fascia superiore dello schienale, doppia cucitura rossa e tessuto riciclato sugli inserti centrali. La dotazione di serie comprende la radio DAB 7" touchscreen con CarPlay/Android Auto, il climatizzatore automatico, gli specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, i sensori crepuscolare/pioggia e di parcheggio posteriori. Fiat non ha al momento comunicato il prezzo e le motorizzazioni della Panda 4x40° Limited Edition.