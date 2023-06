Al via la decima edizione degli Spoticar Days, il mercatino dell'usato con più di 300 vetture dei migliori marchi automobilistici nazionali ed esteri. Protagonista dell'evento dal 15 al 18 giugno a Ceccano, al chilometro 6.6 di via dei Monti Lepini, il gruppo Jolly Automobili.

Durante gli Spoticar Days sarà possibile vedere una vasta gamma di vetture ecologiche (benzina, Gpl e benzina metano), vetture con alimentazione full hybrid e mild hybrid, veicoli a km 0 e per neo patentati e auto

diverse per tipologia e segmento, come coupè, crossover, B suv e fuoristrada.

Durante gli Spoticar Days si potranno trovare vetture a prezzi super scontati in pronta consegna, con possibilità di finanziamento a tasso agevolato e supervalutazione dell'usato anche se vale zero.