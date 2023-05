Le versioni John Cooper Works sono da sempre le più sportive delle Mini, portando all'estremo quel concetto di go-kart feeling che ha fatto la fama delle piccola vettura inglese. Il brand realizza ora una serie speciale ancora più esclusiva, limitata a 999 esemplari per tutto il mondo e contraddistinta dal cambio manuale a sei rapporti (da qui il nome 1to6).

Esternamente, la Mini John Cooper Works 1to6 Edition si riconosce per l'elegante colore Midnight Black della carrozzeria abbinato a finiture e dettagli di design neri. Della stessa tinta sono anche la griglia del radiatore, con grandi prese d'aria per la regolazione della temperatura del motore e dei freni, e i vari loghi identificativi. Dal cofano allo spoiler e fino al paraurti posteriore, la Bonnet Stripe centrale, specifica per l'edizione, presenta una grafica ad hoc. Completano il look davvero speciale i cerchi Circuit Spoke da 18 pollici in Jet Black.

La caratterizzazione specifica continua nell'abitacolo con la superficie decorativa in rilievo 3D sul lato passeggero che riprende il logo dell'edizione in un raffinato design tono su tono, mentre la scritta nera "One of 999" sulla sinistra del volante fa riferimento proprio al carattere limitato della Mini John Cooper Works 1to6 Edition. Anche il cambio manuale è caratterizzato dai colori del logo dell'edizione, con una grafica a sfondo rosso e cuciture in pelle rossa. Ritroviamo poi la tipica plancia delle Mini con la strumentazione in posizione centrale. Il bel volante sportivo in pelle nappa presenta sulla razza centrale il badge della 1to6 Editione, che ritroviamo infine anche sui tappetini.

Se dal punto di vista tecnico il quattro cilindri twinpower turbo di 231 cavalli non presenta modifiche, ad aumentare sia il tasso di sportività che il feeling di guida ci pensa il già citato cambio manuale a 6 rapporti che sostituisce quello automatico a 8 marce.

La Mini John Cooper Works 1to6 Edition sarà disponibile da settembre 2023 in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico.