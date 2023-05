Lanciata alla fine del 2019 e con quasi 700.000 unità prodotte, la seconda generazione della Peugeot 2008 è a tutti gli effetti un modello molto importante per la casa francese. Oltre al design decisamente riuscito, il successo di questa vettura è legato anche a quello della versione 100% elettrica (E-2008), che nel 2022 ha rappresentato il 17,4% delle vendite della gamma 2008. Con questi presupposti era quindi necessario regalare al suv francese un restyling capace di esaltarne ulteriormente le qualità e allo stesso tempo rafforzarne l'identità tecnologica e felina. La maggior parte delle modifiche riguarda il frontale, reso ancora più deciso e possente dal nuovo design in linea con gli ultimi modelli della casa (308, 408) e in cui spicca l'inedita firma luminosa con tre artigli verticali integrati negli inserti neri lucidi del paraurti.

Sono inediti anche la calandra dall'effetto tridimensionale, con al centro il nuovo logo del Leone, e i proiettori ridisegnati. Le modifiche nella coda sono invece più contenute e si limitano soprattutto alla nuova firma luminosa costituita da tre sottili doppie lamelle orizzontali sovrapposte, e alla scritta "Peugeot" inserita nell'elemento che collega le luci posteriori. Nell'abitacolo ritroviamo l'impostazione tipica della casa francese con l'immancabile i-Cockpit che nelle versioni Allure e GT ha il quadro strumenti con display digitale da 10 pollici dal nuovo design (e 3D sulla GT). L'entry level Active mantiene invece la strumentazione analogica. Tutti gli allestimenti hanno ora di serie un touchscreen centrale da 10 pollici.

La nuova 2008 dispone di motori a benzina PureTech (da 100 e 130 CV), diesel BlueHDi (da 130 CV) e, da inizio 2024, anche hybrid a 48V che permetterà di funzionare nella guida urbana per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica. La E-2008 full electic, infine, vanta un incremento di potenza (da 136 a 156 CV) e della sua autonomia (da 345 a 406 km). Si ricarica dal 20% all'80% in 30 minuti da una colonnina di ricarica in corrente continua.