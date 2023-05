Volkswagen continua lo sviluppo della sua gamma full electric con l'arrivo di una berlina dalle grandi dimensioni destinata ad assicurare viaggi lunghi e comodi a zero emissioni. Lunga quasi cinque metri, la nuova ID.7 si segnala per il suo design aerodinamico e per le sue forme decisamente classiche. Il frontale è caratterizzato dal cofano scultoreo, dai fari collegati da una fascia a Led e dalle prese d'aria ai lati del paraurti che regalano un tocco di sportività. La vista di profilo mette in evidenza, oltre al passo lungo e agli sbalzi ridotti, una silhouette elegante in cui spicca il pronunciato montante C in stile coupé. La zona posteriore è invece disegnata da linee orizzontali che vanno a marcare la larghezza dell'auto.

Discorso che vale anche per la fascia a Led che si estende tra i gruppi ottici. Altri dettagli distintivi sono il bordo d'uscita del grande portellone e il diffusore di colore nero lucido. A bordo spicca l'abitacolo elegante con in primo piano gli strumenti sottili, rettangolari e di grandezza ridotta. La ID.7 propone infatti una nuova filosofia di cockpit che rende pressoché superflua la strumentazione classica: sarà infatti la prima Volkswagen al mondo con head-up display con realtà aumentata di serie. Uno schermo touch da 15 pollici racchiude infine l'infotainment dall'interfaccia grafica e dai menu riprogettati allo scopo di rendere il comando delle funzioni più semplice, intuitivo e personalizzabile possibile.

Lo spazio a bordo, particolarmente generoso, è accentuato anche dal disegno orizzontale della plancia che integra elementi decorativi opzionali illuminati da luci soffuse e la fascia orizzontale delle bocchette di ventilazione. La ID.7 sarà inizialmente proposta nelle versioni Pro e Pro S, entrambe con motore elettrico da 210 kW (286 CV). Saranno disponibili due versioni di batteria, da 77 kWh e da 86 kWh (netti). Secondo le prime stime interne, con una ricarica completa la vettura percorrerà fino a circa 615 chilometri (circa 700 per la ID.7 Pro S).