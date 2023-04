È la Jeep che più incarna lo spirito avventuroso e l'anima del brand americano. Dalla sua introduzione sul mercato, sono stati venduti quasi cinque milioni di Wrangler in tutto il mondo. In un settore come quello dell'automobile che cambia a grande velocità, è bello avere ancora delle certezze e delle vetture iconiche come il fuoristrada americano. Tuttavia, la Wrangler non smette di evolversi e in questa edizione 2024, presentata nei giorni scorsi al Salone di New York, offre prestazioni migliorate, nuove tecnologie e dotazioni di sicurezza avanzate, sempre restando fedele alla sua formula per offrire la libertà di andare ovunque e di fare qualsiasi cosa.

Esternamente, la vettura presenta l'immancabile griglia Seven Slots con feritoie verticali più sottili che migliorano il raffreddamento e consentono di montare il nuovo verricello Warn disponibile per i modelli Rubicon installato in fabbrica. Una nuova antenna stealth integrata nel parabrezza anteriore sostituisce quella precedente ad albero in acciaio, snellendo l'aspetto della Wrangler ed eliminando il rischio di impigliamenti di sterpaglie o rami durante l'off-road.

Sono disponibili ben dieci nuovi modelli di cerchi di serie e opzionali, con diametri da 17 a 20 pollici, inclusi quelli con beadlock del pack Xtreme 35 con pneumatici da 32 a 35 pollici. Segnaliamo infine un nuovo soft-top premium di serie, due hardtop disponibili (nero e in tinta), l'esclusivo tetto Sky One-Touch Powertop, la capottina Sunrider per hardtop e il gruppo doppie porte con mezze porte che permettono ai clienti di scegliere tra decine di combinazioni differenti per personalizzare l'auto in base alle proprie esigenze.

Gli interni premium sono all'insegna della tecnologia e vedono l'introduzione di un nuovissimo touchscreen da 12,3 pollici che integra il sistema Uconnect 5 di quinta generazione. Lo stile della plancia (dalle nuove superfici soft-touch, in tessuto o poliuretano, con impunture a contrasto) e della console centrale rimane nella pura tradizione Jeep con forme lineari e scolpite. Dal punto di vista tecnico, oltre ad alcune novità che ne esaltano ancora di più le leggendarie capacità off-road, la Wrangler 2024 presenta un'ampia gamma di motorizzazioni che vanno dal 2.0 turbo da 270 CV al V8 6.4 da 470 CV, passando per il V6 3.6 da 285 CV, tutti con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti.

Non manca ovviamente l'ibrido plug-in 4xe da due litri e 375 CV abbinato a un cambio automatico a 8 marce. L'edizione 2024 della Jeep Wrangler sarà disponibile negli Stati Uniti negli allestimenti Sport, Sport S, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon, Rubicon X e Rubicon 392. Arriverà in Europa a fine anno, probabilmente con la sola motorizzazione ibrida ricaricabile.