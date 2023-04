Con la nuova Cayenne, che sarà presentata in anteprima mondiale il 18 aprile al Salone dell'Auto di Shanghai in Cina, Porsche introduce un innovativo concetto per la visualizzazione e i comandi.

L'intero quadro strumenti, la consolle centrale e la porzione superiore dell'interno della portiera sono stati completamente ridisegnati. La maggiore orizzontalità della plancia rende l'abitacolo ancora più ampio. Nella sezione centrale, l'attenzione si concentra sull'asse del conducente. I comandi più importanti sono raggruppati intorno al volante in modo da favorire un'esperienza di guida nuova e ancora più intensa.

Il cruscotto, che riprende elementi del modello sportivo elettrico Taycan e li trasferisce per la prima volta su una Porsche con motore endotermico, prevede un quadro strumenti digitale autoportante dal profilo curvo e dotato di numerose opzioni di visualizzazione.

Il selettore del cambio automatico si trova ora a destra del volante di ultima generazione, una soluzione che lascia spazio nella consolle centrale al pannello di comando del climatizzatore, di grandi dimensioni e caratterizzato da una superficie nera dal design sofisticato. I passeggeri possono infine sperimentare un nuovo livello di interazione con la vettura e con il conducente attraverso lo schermo opzionale per il passeggero. Completano il nuovo concetto per gli interni le funzioni di connettività ottimizzate.