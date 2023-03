C'era una volta la Renault Espace, capostipite delle monovolume in Europa. Svelata nel 1983, la funzionale vettura francese è diventata nel giro di cinque generazioni una vera e propria icona del settore automotive. Oggi le monovolume non incontrano più i favori del pubblico e, di conseguenza, l'Espace si adegua ai tempi trasformandosi in un suv dalla linea elegante e atletica. Sviluppato sulla base della recente Austral, la nuova Espace rimane comunque una vettura spaziosa (è lunga 4,72 m) e capace di accogliere a bordo fino a sette passeggeri.

Da notare che rispetto alla precedente generazione è più corta di 14 cm ma vanta una maggiore lunghezza abitabile fino alla terza fila (ben 2,48 metri). I due sedili di quest'ultima dispongono di uno spazio per le ginocchia di 128 mm e della massima accessibilità grazie alla funzione Easy Access che permette di far scorrere la seconda fila su 260 mm. Ogni passeggero può contare su una cintura con pretensionatore, plafoniera con interruttore a sfioro, presa di ricarica USB-C e, in funzione delle versioni, impianto hi-fi Harman Kardon.

La capacità di carico è elevatissima con 777 litri nella versione a cinque posti (1.818 abbattendo gli schienali). Nella versione a 7 posti (opzione gratuita al momento dell'ordine), lo spazio per i bagagli scende invece a 159 litri. A bordo ritroviamo la riuscita plancia dell'Austral con i due display a forma di L: quello orizzontale del cruscotto digitale di 12,3" e quello touchscreen verticale da 12" del sistema multimediale. La nuova Renault Espace sarà proposta con motorizzazione full hybrid da 200 CV che abbina un 1.2 turbobenzina a tre cilindri da 130 CV a due motori elettrici, rispettivamente da 70 CV e da 25 CV (quest'ultimo utilizzato per l'avviamento del motore termico e per il cambio marce). Alcune versioni saranno dotate anche del sistema 4Control a quattro ruote sterzanti.