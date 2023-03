A due anni dal suo ingresso sul mercato italiano, arriva per la Suzuki Swace Hybrid il momento di un primo aggiornamento. La "open space" giapponese beneficia infatti di numerose migliorie che esaltano il suo dinamismo e la rendono più performante e sicura. I tecnici di Hamamatsu hanno lavorato sulla sicurezza e l'efficienza, confermandone il ruolo di auto ideale per chi cerca una vettura confortevole, spaziosa e versatile, perfetta per ogni viaggio, anche quando ci si muove con tutta la famiglia o si trasportano attrezzature ingombranti.

I tecnici sono infatti riusciti a perfezionare il sistema ibrido e a renderlo più performante senza dover scendere a compromessi in termini di consumi ed emissioni. Gli ingegneri hanno lasciato in sostanza invariato il propulsore 1.800 a benzina da 98 CV e si sono focalizzati sul comparto elettrico, portando la potenza del motore elettrico da 53kW a 70kW. La potenza massima complessiva del powertrain aumenta del 15% rispetto a prima e raggiunge i 140 CV. Il risultato è ancora più impressionante se si pensa che il livello di emissioni, secondo i severi cicli omologativi di riferimento, è stato persino migliorato (102-104 gr/km CO2).

La maggior brillantezza di questa unità assicura su strada un duplice beneficio. Da una parte rende più vivaci le risposte agli interventi sull'acceleratore, migliorando il feeling di guida. Dall'altra, la nuova messa a punto del sistema ibrido migliora la rumorosità del propulsore e il comfort di marcia, poiché permette al motore termico di girare a regimi più bassi sia in fase di spunto sia a velocità di crociera. Dal punto di vista estetico, i designer non hanno voluto stravolgere l'aspetto filante della carrozzeria. Senza toccare le lamiere, i loro interventi si sono concentrati sulla coda e sul frontale.

A livello del paraurti posteriore compaiono nuove modanature cromate, che aggiungono eleganza e sportività alla vista d'insieme. L'allestimento Top esibisce poi un'inedita firma luminosa con tecnologia bi-Led ed indicatori di direzione integrati che caratterizza lo sguardo deciso della nuova Swace Hybrid, conferendole personalità e carattere. Oltre a conferire uno stile moderno, il gruppo ottico anteriore full Led incrementa la sicurezza di marcia, diffondendo un fascio luminoso ampio e profondo, che non infastidisce gli altri utenti della strada.

L'abitacolo propone materiali di qualità assemblati con la proverbiale precisione giapponese ed è rinnovato nella plancia, dove debutta un nuovo display touch da 8 pollici dotato di grafiche nitide, moderne e fluide. Il quadro strumenti è anch'esso totalmente nuovo, ora del tutto digitale con una sezione centrale dominata da uno schermo da 7 pollici personalizzabile, che dà a chi guida la possibilità di scegliere tra tre temi diversi. È disponibile in due livelli di allestimento: Cool (32.500 euro) e Top (35.000 euro).