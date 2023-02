Arrivano negli showroom Alfa Romeo le nuove Giulia e Stelvio. Nuovo lo "sguardo" con i sofisticati fari Full-Led Matrix adattivi e l'inedita griglia del "Trilobo" che sancisce il forte "family feeling" con la Tonale. Il quadro strumenti è totalmente digitale, con lo storico design "a cannocchiale". Massimo comfort e sicurezza con gli "Alfa Connect Services" che offrono aggiornamenti "Over The Air". Anche sulle nuove Giulia e Stelvio sarà presto disponibile la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) che si basa sul concetto di "blockchain card", un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura.

La dinamica di guida è il punto di riferimento delle categorie suv e berlina, grazie a un perfetto bilanciamento dei pesi, agilità e leggerezza "best in class" e lo sterzo estremamente preciso. Nuova logica di gamma, convergente con quella introdotta con la Tonale: Super, Sprint, Ti e Veloce. Quattro allestimenti distintivi, quattro nomi radicati nella tradizione Alfa Romeo. Con le nuove Giulia e Stelvio debutta la serie speciale "Competizione", la versione top di gamma che porta al debutto il nuovo colore esclusivo grigio opaco Moon Light. Questo weekend, in tutti gli showroom Alfa Romeo, i due nuovi modelli potranno essere ammirati in occasione del "Porte Aperte" dedicato alla nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4.

Grazie alla proposta finanziaria di FCA Bank, a partire da 490 euro al mese e un anno di garanzia estesa inclusa nella rata, sarà possibile salire a bordo delle nuove Giulia e Stelvio in allestimento Veloce turbodiesel da 210 CV e trazione integrale Q4. A disposizione anche la formula "Noleggio Chiaro" di Leasys per vivere un'esperienza di guida con tutti i servizi inclusi nel canone, senza gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell'auto.