Suzuki, a poco più di due anni di distanza dal lancio della Across Plug-in, aggiorna la sua ammiraglia di gamma, "elettrica sempre e ibrida quando serve" con tutto di serie. La vettura è ora equipaggiata con un nuovo cockpit completamente digitale ad alta definizione da 12,3", le cui schermate hanno un'inedita grafica tridimensionale che esalta la leggibilità del quadro. La nuova organizzazione della strumentazione permette all'utente di controllare le informazioni in modo rapido e intuitivo e di mantenere la massima concentrazione alla guida.

Il guidatore può scegliere di personalizzare fino a tre diversi layout di visualizzazione, in relazione anche alla modalità selezionata per il sistema ibrido: EV Mode, per la marcia è 100% elettrica; HV Mode, con il sistema che gestisce il motore termico e quelli elettrici in modo ibrido, ottimizzando i consumi e la progressività dell'erogazione della coppia; Auto EV/HV mode, dove il sistema sceglie automaticamente la modalità più conveniente, privilegiando sempre quella elettrica ma utilizzando anche il motore termico.

Il CHG Mode consente infine di ricaricare la batteria utilizzando il motore termico. È possibile, inoltre, visualizzare quattro differenti design del cockpit digitale correlati alle quattro Driving Mode disponibili: Normal, per la mobilità quotidiana; Eco per ottimizzare al meglio i consumi; Sport per avere prestazioni top e una risposta ancora più pronta dello sterzo; Trail per assicurare il miglior grip su superfici scivolose.

Il display centrale da 10,5" introduce grafiche chiare, nitide e reattive, a vantaggio di una consultazione veloce e puntuale. La navigazione all'interno dei menù e l'azionamento dei comandi non sono mai fonte di distrazione e seguono logiche semplici, simili a quelle dei tablet e degli smartphone di uso comune. Nella dotazione di serie della nuova Across Plug-in debutta un nuovo caricatore di bordo da 7 kW con incluso cavo Mennekes tipo 2 che consente di allacciarsi alle wall-box domestiche o alle colonnine di ricarica pubbliche. Il suo impiego riduce di circa il 50% i tempi di ricarica della batteria da 18,1 kWh, consentendo di ripristinare l'efficienza degli accumulatori in meno di tre ore nelle postazioni con corrente alternata fino a 32° assicurando un'autonomia in modalità elettrica fino a 98 km in città e 75 km nel ciclo misto di omologazione WLTP.

La maggiore velocità di ricarica permette così di utilizzare più spesso l'auto in modalità zero emissioni, nel massimo rispetto dell'ambiente. La nuova Across Plug-in è ordinabile al prezzo di listino di 55.400 euro. Con emissioni di CO2 pari a soli 22 g/km, beneficia anche degli incentivi previsti per le auto a basso impatto ambientale. Rientrando nella fascia che va dai 21 ai 60 g/km, gode quindi di un ecobonus di 4.000 o di 2.000 euro a seconda che l'acquisto avvenga con o senza la contestuale rottamazione di una vecchia auto con omologazione Euro 4 o inferiore.