Il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas ha assunto sempre più negli anni un'importanza strategica per il mondo automotive, accentuata anche dalla transizione verso la mobilità elettrica e autonoma. Per questo motivo Peugeot ha scelto di presentare proprio nella kermesse americana l'innovativa Inception Concept, una bellissima vettura che incarna la visione della casa francese per i futuri veicoli elettrici. Racchiude infatti tutti i codici stilistici del marchio, ma reinterpretati con linee sensuali e più affilate.



Il frontale propone una mascherina costituita da un unico pezzo di vetro con il logo al centro e tre sottili barre orizzontali attraversate da tre artigli che vanno a creare una nuova firma luminosa. Vista di profilo, mette in evidenza riuscite linee da berlina elegante e slanciata, una tipologia di vettura che potrebbe tornare finalmente di moda con l'avvento dell'elettrico. La coda riflette in modo identitario la nuova firma del frontale, con i tre artigli ancora in bella evidenza. L'abitacolo è invece concepito come una capsula di vetro che arriva fino alla parte anteriore dei piedi del conducente e del passeggero al suo fianco.

A bordo colpisce l'evoluzione dell'i-Cockpit di Peugeot con il sistema di controllo Hypersquare che sostituisce il classico volante, creando un nuovo modo di guidare naturale, più semplice e sicuro. Altri tocchi futuristici arrivano dalla plancia che scompare durante la guida autonoma, e dai sedili immersivi che si adattano alla morfologia di ogni passeggero. È un veicolo ovviamente 100% elettrico con tecnologia a 800 Volt e batteria da 100 kWh che permette di percorrere 800 km con una sola ricarica completa. Ha due motori elettrici compatti, uno anteriore e l'altro posteriore (la trazione è quindi integrale) per una potenza di quasi 680 CV (500 kW). La Peugeot Inception Concept ispirerà i futuri prodotti della casa, fino ai modelli più compatti, a partire dal 2025.