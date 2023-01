Lo scorso anno, in mezzo a tanti nuovi modelli, non sono mancate le concept car, questi affascinanti prototipi che, oltre a sorprendere il pubblico e a farlo sognare, permettono anche alle case automobilistiche di annunciare quello che sarà lo stile delle loro prossime vetture. Ne abbiamo selezionati cinque tra quelli più interessanti sia dal punto di vista stilistico, sia da quello innovativo all'interno del proprio marchio.

La Skoda Vision 7S, ad esempio, rappresenta sicuramente un grosso cambiamento per la casa boema. Questa bella concept car, oltre a inaugurare il nuovo linguaggio di design, è l'anteprima di un suv a sette posti, interamente elettrico, spazioso e dalle soluzioni innovative che si posizionerà al vertice della gamma. Tra i tanti elementi caratteristici del prossimo stile di Skoda ci sono il nuovo frontale, rinominato Tech-Deck Face, e un inedito lettering basato sulla simmetria e sulla combinazione di forme arrotondate e bordi netti, che in futuro sarà presente in misura maggiore rispetto al logo aziendale.

Restiamo sempre nell'universo degli Sport Utility Vehicle elettrici con la Kia Concept EV9, un imponente veicolo dalle forme scolpite e dai tagli vivi che ne sottolineano la potenza e la robustezza, senza tuttavia mancare di eleganza e raffinatezza. L'iconico frontale Tiger Face di Kia è stato reinterpretato per l'era della mobilità sostenibile ed è quindi privo della tradizionale griglia. La superficie del cofano ospita pannelli solari, contribuendo a fornire parte dell'energia elettrica necessaria. Da notare che la Kia EV9 sta affrontando gli ultimi test prima del debutto mondiale nel 2023.

In casa Renault continua la "rivoluzione"iniziata dal nuovo ceo Luca De Meo. Dopo la riuscita Mégane 100% elettrica, toccherà a un altro punto fermo della gamma: la Scenic. Il modello si trasformerà in un suv dalle dimensioni compatte e dallo stile dinamico. Le sue forme sono anticipate in maniera pressoché definitiva dalla Renault Scénic Vision. Come ha sottolineato Gilles Vidal, nuovo direttore del Design, svela anche il nuovo linguaggio stilistico della casa francese. La Mini Concept Aceman offre un assaggio di un veicolo completamente nuovo che andrà a colmare lo spazio tra la Mini Cooper e la Countryman nel futuro della famiglia di modelli.

Questo crossover compatto presenta anche un nuovo linguaggio di design e numerose innovazioni tecnologiche che plasmeranno le future generazioni di Mini. Chiudiamo la nostra rassegna con la Volkswagen ID. Aero, una grossa berlina dal design elegante e aerodinamico che andrà ad arricchire la gamma elettrica della casa di Wolfsburg. Se lo stile può risultare alquanto conservatore, ci piace pensare che in mezzo a tanti (troppi?) suv ci sia ancora spazio per una berlina dall'impostazione classica. Anche in considerazione del fatto che la prossima generazione di Passat sarà solo station wagon.