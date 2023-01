I costruttori coreani, in pochi anni, sono riusciti a conquistare un pubblico sempre maggiore, attratto inizialmente dalla solidità delle loro vetture e dal prezzo decisamente competitivo. Oggi, chi compra una Hyundai o una Kia lo fa anche per un fattore emozionale legato a uno stile e a un design ormai dalla forte personalità. Il risultato è sotto l'occhio di tutti e nelle nostre strade, con le ultime Sportage e Tucson, Niro e i20. Originalità, quindi, assieme a tecnologia di punta e, ovviamente, elettrificazione per tutti i gusti e utilizzi.

La nuova Hyundai Kona, appena svelata al pubblico, rappresenta benissimo quanto detto finora. Basta guardarla sotto ogni angolazione per scoprire dettagli che ne fanno la forte personalità, a cominciare dalla firma luminosa Seamless Horizon Lamp a sviluppo orizzontale, sia anteriore sia posteriore, che nella variante EV riprende il motivo a "pixel" caratteristico della gamma elettrica Ioniq. L'aspetto suv della vettura viene invece sottolineato dagli imponenti passaruota scolpiti (di plastica grezza o nel colore della carrozzeria, a seconda delle versioni), che incorporano i fanali sia davanti sia dietro e ne accentuano l'aspetto solido.

La fiancata mette invece in evidenza una piega diagonale che richiama quelle della più grande Tucson e collega la modanatura satinata dalla linea di cintura allo spoiler, creando un contorno che avvolge l'intero veicolo. Sia la parte anteriore che quella posteriore della nuova Kona cambia a seconda delle versioni EV (elettrica), HEV/ICE (full hybrid ed endotermica) e N Line (sportiva).

Cresciuta nelle dimensioni (4.355 mm di lunghezza e passo maggiorato di 60 mm), il rinnovato suv compatto coreano offre uno spazio interno versatile e un abitacolo dallo stile pulito e ordinato, in cui spicca Il doppio display da 12,3 pollici, uno riservato alla strumentazione e l'altro al sistema multimediale.