Natale è ormai alle porte ma c'è ancora qualche giorno per comprare gli ultimi regali per amici e persone care. La personalità, le passioni e i gusti aiutano sempre ma possono anche non bastare se il destinatario del dono è un vero appassionato di automobili. Oltre ai numerosi libri dedicati ai motori e agli immancabili giocattoli, le case automobilistiche hanno ormai degli shop online fornitissimi con prodotti capaci di soddisfare i gusti di tutti.

Quest'anno ci soffermiamo sull'ampia offerta natalizia di Opel, il brand tedesco della galassia Stellantis tornato a splendere sul mercato con numerose vetture molto valide sia sotto l'aspetto estetico sia sotto quello dei contenuti. Il nuovo corso della casa di Rüsselsheim, che punta su richiami al passato e tecnologia di primo piano, elettrificazione compresa. Per il Natale 2022, lo storico marchio ha "caricato" il suo Lifestyle Shop (www.opel-collection.com) di regali eleganti e pratici, tra moda e accessori, raggruppati in varie collezioni. Gli appassionati del Blitz potranno così evitare il traffico cittadino e studiare comodamente da casa l'ampia gamma di idee regalo online.

Ma vediamo queste collezioni cominciando da quella dedicata alla nuova Astra, uno dei modelli più amati del brand. Oltre al modellino in scala 1:43 nel colore Kult Yellow (34,90 euro), troverete un bellissimo mini skateboard giallo e nero (129,90 euro) e, per tenersi in forma, una corda per saltare con manici in lega di alluminio e lunghezza regolabile (14,90 euro). Un altro regalo che piace sempre è la classica e comoda maglietta bianca con stampa "Astra" in nero (54,90 euro). Gli appassionati della storia del marchio tedesco, che ha festeggiato quest'anno il suo 160° anniversario, gradiranno particolarmente la Vintage Collection con felpe e t-shirt con la classica stampa in bianco e nero (a partire da 32,89 euro).

La "Brand Collection", infine, punta invece sui colori bianco, nero e giallo che ritroviamo sul comodo beanbag giallo (219,90 euro), un sacco da 140 x 180 cm riempito di granuli sul quale rilassarsi e lasciarsi andare. Gli appassionati di calcio si esalteranno con lo speciale pallone bicolore (16,39 euro) con il disegno dei cerchi dell'Astra e la firma del due volte "Allenatore mondiale dell'anno" e testimonial Opel Jürgen Klopp. Altre proposte divertenti sono sicuramente lo yo-yo a led (3,90 euro), il ciuccio NUK con il fulmine Opel sul davanti (8,50 euro) e i simpatici calzini gialli (10,50 euro) fatti per l'80 per cento con cotone biologico sostenibile e certificati Oeko-Tex. Vi resta solo da scegliere il regalo giusto.