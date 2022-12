In occasione del suo cinquantesimo anniversario, BMW Motorsport ha realizzato un modello speciale e decisamente esclusivo che, attraverso una denominazione leggendaria, racchiude l'essenza di mezzo secolo di passione per le corse. Basata sulla M4, la 3.0 CSL è infatti un capolavoro di ingegneria e la reinterpretazione, non solo nella sigla, di un'auto sportiva leggendaria, sia per la pista sia per la strada, che vinse il Campionato Europeo Turismo nel 1973, ripetendo l'impresa per altre cinque volte di seguito dal 1975 al 1979.

Oltre alla livrea Alpine white, abbinata alle inconfondibili strisce colorate, la nuova 3.0 CLS riprende dalla sua antenata anche la notevole cura aerodinamica. Il frontale lascia trasparire tutta la potenza dell'auto con la caratteristica griglia a doppio rene dalla cornice rifinita in alluminio satinato, i due grossi incavi nella grembialatura anteriore e le alette d'aria sul cofano.

La vista laterale mette in evidenza uno stile sportivo e al tempo stesso elegante conferito dal cofano lungo, dalla linea a tre volumi, dai pannelli laterali e dal deflettore d'aria nel prolungamento del tetto. I passaruota muscolosi accolgono cerchi in lega leggera forgiati, da 20 pollici sull'asse anteriore e da 21 pollici su quello posteriore, con razze di colore oro e bloccaggio centrale. Anche la coda vuole reinterpretare l'estetica della gloriosa antenata con un grosso alettone posteriore progettato per generare ulteriore deportanza.

Completano il look sportivo i quattro terminali di scarico al centro della grembialatura posteriore che accoglie anche un pronunciato diffusore in carbonio. L'abitacolo è ovviamente da sportiva pura con in bella evidenza i sedili full bucket in carbonio. Sotto il cofano, la CSL ospita il più potente sei cilindri in linea mai utilizzato in una BMW M omologata per la circolazione stradale. Sprigiona ben 560 cavalli ed è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione posteriore.