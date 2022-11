C'era una volta il diesel. E non stiamo parlando di molto tempo fa. Basta tornare cinque anni indietro: le auto a gasolio superavano quelle a benzina e i modelli elettrici si contavano forse sulle dita di entrambe le mani. Il diesel era in passato preferito da chi percorreva parecchi chilometri annualmente, ma veniva proposto anche sulle utilitarie (perfino la Smart Fortwo ha avuto la sua versione a gasolio) e addirittura da costruttori noti soprattutto per le loro sportivissime granturismo.

Poi abbiamo iniziato a parlare di transizione ecologica, di motori ibridi, ibridi ricaricabili e infine di macchine full electric destinate a diventare tra tredici anni l'unica proposta da parte delle case. Eppure, guardando le immatricolazioni del mese di ottobre in Italia, possiamo dire che il diesel continua a fare la sua piccola resistenza, con una sua classifica che vede nelle prime dieci posizioni modelli spesso diversi rispetto a quella generale. Partiamo proprio da quest'ultima, anche per avere un'idea precisa sui numeri delle immatricolazioni nel nostro Paese e fare confronti con quelli dei modelli diesel.

Come ad agosto e settembre, anche lo scorso mese il mercato italiano ha registrato una nuova crescita con un incremento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2021 e ben 115.827 immatricolazioni. L'auto più venduta è ovviamente la Fiat Panda con ben 8.336 immatricolazioni, seguita dalla Lancia Ypsilon (3.662) e dalla Jeep Renegade (3.565). Troviamo poi la Citroën C3 (2.959), la Fiat 500 (2.940) e la Ford Puma (2.917), tutte separate da poche decine di unità. Toyota occupa il settimo e il nono posto, con la Yaris Cross (2.586) e la versione normale della sua fortunata utilitaria (2.311). Il gruppo Renault, infine, piazza in ottava posizione la Dacia Sandero (2.473) e in decima la Clio (2.254).

Di queste vetture, solo la Renegade e la C3 figurano anche nella classifica dei dieci modelli diesel più venduti, rispettivamente al quarto e al nono posto con 900 e 696 unità. La francese è pure al primo posto tra le vetture a benzina con 2.263 immatricolazioni, mentre l'americana di Torino è settima tra le ibride (1.294 vetture) e seconda tra le ibride ricaricabili (800 unità). A dominare tra le diesel sono le Peugeot 3008 e 2008, prima e seconda (1.066 e 1.044 immatricolazioni), con la Mercedes GLA (972) sul terzo gradino del podio.

In questa classifica delle diesel troviamo altri modelli più costosi come l'Audi Q3 al quinto posto (877 unità), l'Alfa Romeo Stelvio al settimo (749) e la Volkswagen Tiguan al decimo (679). Completano la classifica la Fiat Tipo, sesta (864), e la Volkswagen Golf, ottava (712). La quota di mercato delle vetture a gasolio è del 18,7%, sicuramente sotto il 36,3% delle ibride e il 27,4% di quelle a benzina, ma superiore a quella delle ibride plug-in (5,2%), delle full electric (3,1%), di quelle alimentate a GPL (8,8%) e a metano (0,4%).