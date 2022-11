La BMW R 1250 R spicca grazie alla sua agilità, al comfort e alle prestazioni dinamiche del motore boxer. È ora dotata di alcune nuove caratteristiche di serie e di optional. Come prima, il leggendario motore boxer a 2 cilindri fornisce una potente propulsione. Ha ancora una cilindrata di 1.254 cm3 e, anche nell'attuale immatricolazione EU5, genera 100 kW (136 CV). Grazie alla tecnologia ShiftCam per la variazione della fasatura e dell'alzata delle valvole sul lato di aspirazione, offre una poderosa potenza a tutte le velocità, un funzionamento estremamente fluido e silenzioso con valori eccezionali di consumo di carburante e di emissioni.

È dotata del controllo dinamico della trazione (DTC) e della nuova modalità di guida standard "ECO" che aiuta il pilota a viaggiare nel modo più efficiente possibile dal punto di vista dei consumi, con una curva dell'acceleratore morbida e una moderata limitazione della coppia del motore. Se si desiderano le massime prestazioni, ad esempio per i sorpassi con un carico pesante o in salita, un pulsante consente di passare rapidamente a un'altra modalità di guida. La nuova R 1250 R può essere equipaggiata con l'opzione Riding Modes Pro come equipaggiamento opzionale da fabbrica che offre ulteriori modalità di guida configurabili individualmente.

Il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR) è un altro nuovo componente della modalità di guida Pro. Può essere utilizzato per evitare in modo sicuro le condizioni di guida instabili che possono verificarsi durante le fasi di rilascio dell'acceleratore o la scalata delle marce a causa di un eccessivo slittamento dei freni sulla ruota posteriore. La R 1250 R è anche dotata di Integral ABS Pro di serie, un sistema di frenata che offre ancora più sicurezza (anche in curva). Il Dynamic Brake Control (DBC), infine, supporta ulteriormente il pilota nelle manovre di frenata di emergenza. Il faro full led di serie illumina la strada con una luce chiara e brillante senza pari. Una maggiore sicurezza durante la guida notturna è garantita dalla luce di svolta adattiva, disponibile come opzione. Come in precedenza, la nuova R 1250 R è dotata di un display a colori TFT con navigazione a frecce integrata e ampia connettività.