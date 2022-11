A settembre, in un mercato europeo dell'auto in crescita del 7,5% con ben 1.038.481 immatricolazioni, la Tesla Model Y si piazza al primo posto con 29.367 unità e un impressionante +227% rispetto allo stesso mese del 2021.

Si tratta di un grosso successo per il marchio di Elon Musk che bissa quello dello scorso anno, sempre a settembre, della Model 3. Tesla ha potuto così compensare proprio il crollo delle vendite (-50% con 12.244 unità) di quest'ultima, penalizzata dalla carenza di esemplari in arrivo dalla Cina, con il successo della Model Y, prodotta invece alle porte di Berlino. Le Model Y e 3 si posizionano inoltre ai primi due posti del podio delle elettriche più vendute, davanti a una distaccatissima Volkswagen ID.3 (6.527 immatricolazioni e un comunque interessante +41%).

Sempre a proposito di vetture full electric (BEV), queste appresentano una quota del 15,6% delle immatricolazioni totali e la loro domanda è sempre crescente (160.869 unità e +15%). I maggiori mercati europei sono stati la Germania (27% della domanda totale europea e un aumento del 29%), il Regno Unito (quota del 24% e +16%) e la Francia (14% e +32%). Questi tre Paesi hanno totalizzato a settembre il 60% della domanda europea di automobili elettriche, mentre l'Italia segna invece un calo del 42%.

Tra le ibride ricaricabili (PHEV), la Ford Kuga si piazza al primo posto (5.049 unità e +49%), seguita da due coreane molto competitive, le Kia Niro (3.441 unità e +189%) e Sportage (3.138 unità), con quest'ultima che entra sul mercato delle plug-in direttamente al terzo posto. Tornando alla classifica generale, dietro alla già citata Model Y, troviamo, molto distaccate, la Peugeot 208, seconda con 19.601 immatricolazioni (+41%) e la sempre apprezzata Dacia Sandero che chiude il podio (- 2% e 17.733 vetture vendute).

Al quarto posto, a poche unità dalla romena si piazza la Skoda Octavia (17.226/+196%), seguita dalla Toyota Yaris (16.275/+19%).

Le ultime cinque posizioni della Top10 vedono le Volkswagen T-Roc e Golf, quasi appaiate, al sesto e al settimo posto con 16.048 immatricolazioni per il suv (+60%) e 16.042 unità per la nota berlina (-8%). Seguono la Renault Clio (15.981/-13%), la Nissan Qashqai (15.852/+68%) e la Fiat 500 che registra un - 4% e 15.669 unità (incluse anche le versioni Abarth).

Il mercato europeo è decisamente competitivo e vede nei primi dieci posti delle varie classifiche modelli ancora poco presenti sulle strade italiane come la cinese Lynk & Co 01, settima a settembre tra le ibride ricaricabili, la Skoda Enyaq, sesta tra le full electric, e la

Renault Mégane E-Tech, new entry direttamente in ottava posizione di quest'ultima classifica.