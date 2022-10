Per rendere ancora più accattivante la sua transizione elettrica, Renault attinge nuovamente dalla sua gloriosa storia. Infatti, dopo la riuscita rivisitazione della simpatica R5, la casa francese ha svelato sotto le forme di un concept quella che sarà la futura R4 (la cui produzione è cessata trenta anni fa). Con oltre otto milioni di unità vendute in più di cento Paesi, è un'auto transgenerazionale che, da sessanta anni, tocca tutte le categorie sociali.

Oltre a celebrare i venticinque anni del raid automobilistico solidale 4L Trophy, il concept svelato a Parigi preannuncia un futuro suv 100% elettrico del segmento B. La Renault 4Ever Trophy si presenta quindi come un aggressivo buggy con, nella parte inferiore della carrozzeria, delle massicce protezioni che si discostano dai passaruota con una sporgenza di oltre 20 cm.

L'elevata altezza dal suolo mette in evidenza l'ampia larghezza delle ruote montate su cerchi da 19" e ognuna delle quali comprende un compressore a vista che consente di regolare istantaneamente, a partire dall'abitacolo, la pressione degli pneumatici per adattarsi alla natura del terreno. Completano la dotazione offroad la ruota di scorta sul portapacchi in carbonio, oltre alla pala e alle piastre da disincaglio nella parte alta del portellone.

E la futura R4 in tutto questo? Per capire come sarà la vettura di serie, basta estrapolare dal prototipo tutta la parte di carrozzeria di colore argento. Si riconoscono istantaneamente i tratti distintivi della mitica utilitaria, a cominciare dall'inconfondibile silhouette con quella forma del cofano e la coda squadrata fino al paraurti. Non manca neppure il terzo finestrino laterale a forma di trapezio arrotondato.

La 4Ever Trophy reinterpreta in modo moderno anche la tipica calandra orizzontale della Renault 4 con fari rotondi, dotati in questo caso di tecnologia Matrix led, mentre quelli posteriori, a forma di capsula, costituiscono un altro forte richiamo al vecchio modello.