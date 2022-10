La nuova BMW M2 è semplicemente spettacolare. Basta davvero una parola per descrivere e spiegare l'ultima creazione del reparto Motorsport della casa tedesca che va a inserirsi in una lunga tradizione di coupé ad alte prestazioni. D'altronde, con i suoi tre volumi ben definiti (racchiusi in 4,58 metri), le sue due porte e i suoi parafanghi bombati, ricorda la prima M3 del 1985.

Esternamente mette in bella mostra forme atletiche e un muso reso piacevolmente aggressivo dalla grossa griglia a doppio rene, dai contorni squadrati e senza cornice, e dalle ampie prese d'aria. La vista laterale, oltre ai già citati passaruota muscolosi, presenta minigonne laterali svasate, mentre a caratterizzare la coda ci pensano lo spoiler a labbro sul cofano del bagagliaio, i catarifrangenti verticali, il grosso diffusore e le due coppie di terminali di scarico.

Nell'abitacolo si respira l'inconfondibile aria sportiva delle BMW M, con in primo piano il curved display con schermo da 12,3" per la strumentazione e da 14,9" per l'infotainment. Ad accogliere guidatore e passeggero ci pensano sedili sportivi dal design specifico con superfici in Sensatec/Alcantara. In alternativa sono disponibili sia i sedili M Sport con poggiatesta integrati e superfici traforate in pelle Vernasca/Sensatec, sia quelli M Carbon con plastica rinforzata con fibra di carbonio negli elementi strutturali del cuscino e dello schienale.

Ma veniamo al cuore della M2, al suo sei cilindri in linea 3.0 biturbo che sviluppa una potenza massima di 460 CV ed è abbinato a un cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic di serie (quello manuale a sei rapporti è proposto come opzione). La vettura scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi (4,3 secondi con il cambio manuale) e raggiunge la velocità massima limitata di 250 km/h (285 km/h con l'M Driver's Package opzionale). La trazione posteriore, il controllo di trazione e il differenziale attivo garantiscono agilità, precisione e piacere di guida.