Nonostante la sua stazza decisamente impressionante (è lunga 5,11 m, larga 2 m e alta 1,75 m), la nuova BMW XM colpisce innanzitutto per il design stravagante in cui spicca la rielaborazione del caratteristico frontale della casa con la griglia a doppio rene dai contorni squadrati e dorati e i fari divisi in due unità separate.

La vista laterale è segnata dai pronunciati parafanghi e da una fascia color oro che dalla parte superiore dei finestrini si sviluppa poi lungo la fiancata. I cerchi in lega dal disegno originale sono da 21 pollici, ma sono previste varianti fino a 23". Anche la coda è decisamente caratteristica con uno stile originale della fanaleria, sottile e orizzontale, i quattro terminali di scarico verticali e il grande estrattore dal contorno dorato. I loghi della casa incisi sul lunotto piatto sono invece un chiaro richiamo al passato della casa bavarese.

L'abitacolo della XM non è meno sbalorditivo, con materiali di qualità, una notevole sensazione di spazio e un'attenta ricerca di comfort. È possibile scegliere tra quattro diversi rivestimenti, oltre a una nuova pelle Vintage per la parte superiore del cruscotto e i pannelli delle portiere. La plancia presenta di serie il BMW Live Cockpit Professional con head-up display e doppio schermo curvo da 12,3 e 14,9 pollici, mentre nella dotazione di serie ci sono il climatizzatore automatico a quattro zone e l'impianto audio surround Harman Kardon.

La XM è la prima BMW ad alte prestazioni con sistema di trazione elettrificato. Il powertrain M Hybrid vede un V8 4.4 TwinPower Turbo da 489 CV abbinato a un motore elettrico da 197 CV integrato nel cambio automatico M Steptronic a otto marce. La potenza è di 653 CV, mentre la trazione integrale M xDrive è dotata della nuova modalità 4WD Sand per la guida sulla sabbia. Nonostante la stazza e la massa di 2.785 kg, scatta da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. La batteria da 25,7 kWh consente un'autonomia di 82-88 km (ciclo WLTP) con velocità massima a 140 km/h.