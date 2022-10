L'Opel Zafira-e Life è l'ideale per chi ha bisogno di tantissimo spazio per la famiglia e gli animali e vuole anche viaggiare a zero emissioni locali. Disponibile in due lunghezze, la monovolume elettrica di Opel unisce responsabilità, comfort e flessibilità .

La Zafira-e Life ha spazio per tutti e anche per qualche labrador, grazie al passo di 2,76 metri e al volume del bagagliaio che arriva fino a 4.900 litri. Per entrare nel vano posteriore, i cani non devono neppure saltare perché la soglia di carico è a soli 65 centimetri dal terreno. Entrare e uscire per gli animali è facile quasi come per i loro padroni, che si accomodano nei sedili della seconda fila entrando dalle portiere scorrevoli elettriche.

Opel propone inoltre pratici accessori originali che rendono ogni viaggio piacevolissimo per uomini, donne e amici a quattro zampe. Se non viaggiano dentro al loro box, i cani possono sdraiarsi comodamente sul morbido tappetino nel bagagliaio, la cui robusta superficie protegge inoltre dallo sporco e dai graffi. Lo stesso vale per il tappetino protettivo della soglia di carico, utile se le zampe dovessero toccare il bordo del bagagliaio. Se invece vogliamo che il nostro cane viaggi con noi nell'abitacolo, il costruttore tedesco offre una speciale coperta per i sedili posteriori, da attaccare ai poggiatesta. Dopo l'utilizzo, la si può lavare e riporre nell'apposita borsa. Con i nostri amici a bordo, si possono trasportare i bagagli sul tetto o nel posteriore.

Opel offre infatti un'ampia gamma di sistemi di trasporto flessibili, come le roof box, i portasci e porta snowboard di Thule. Si può anche attaccare un rimorchio (peso rimorchiabile massimo di 1.000 chilogrammi) al gancio amovibile, se si ha bisogno di ancora più spazio. Da tempo Opel è famosa per la democratizzazione delle innovazioni e la Zafira-e Life è ovviamente dotata di sistemi di assistenza alla guida avanzati che consentono di viaggiare in sicurezza. Il sistema di infotainment Multimedia Navi è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Grazie a "OpelConnect", il navigatore integra le informazioni sul traffico in tempo reale per sapere qual è la situazione lungo il percorso verso la prossima "pausa cane".

Con 100 kW di potenza (136 CV) e 260 Nm di coppia massima prodotta dal sistema di propulsione elettrica, la Zafira-e Life offre prestazioni brillanti. La velocità massima controllata elettricamente è di 130 km/h. I clienti possono scegliere tra batterie agli ioni di litio di due dimensioni, in base alle loro necessità: da 75 kWh con un'autonomia fino a 322 chilometri o da 50 kWh con un'autonomia fino a 224 km (entrambe nel ciclo WLTP). Utilizzando 100 kW di corrente continua (CC), sono necessari solo 32 minuti perché la batteria da 50 kWh arrivi a un livello di carica dell'80 per cento (circa 48 minuti per la batteria da 75 kWh).