La nuova Mercedes-AMG C 63 S E Performance trasferisce su un modello stradale tutto il know-how mutuato dalla Formula 1, a partire dal motore elettrico a due velocità posizionato sull'asse posteriore e abbinato al quattro cilindri turbo da 2,0 litri montato anteriormente in posizione longitudinale. L'erogazione della potenza (680 CV/500 kW) e della coppia (1.020 Nm) è spontanea e immediata. Come nella Formula 1, infatti, il supporto elettrico al turbocompressore a gas di scarico elimina il turbo lag del motore, mentre la trazione elettrica, nello stesso tempo, spinge con energia già da fermi. La trasmissione è affidata al cambio 9G Speedshift MCT AMG, in cui il convertitore di coppia è sostituito da una frizione a bagno d'olio che, oltre a ridurre il peso, ottimizza il tempo di risposta ai comandi impartiti con il pedale dell'acceleratore.

Il software sofisticato assicura tempi di innesto estremamente brevi e scalate rapide di più marce contemporaneamente. La funzione di doppietta automatica rende i cambi marcia particolarmente esaltanti, mentre quella "Race Start" consente un'ottima accelerazione da fermo. La batteria è volutamente dimensionata per erogare e accumulare potenza in tempi rapidi, mentre i 13 chilometri di autonomia elettrica assicurano quella libertà di movimento utile, ad esempio, per muoversi in città o nelle zone residenziali.

Il look della nuova C 63 S (disponibile anche in versione station wagon) è particolarmente aggressivo, con alcune soluzioni distintive come la presa di uscita dell'aria al centro del cofano, la classica mascherina del radiatore di AMG con i listelli verticali, le grembialature davanti e dietro, le generose prese d'aria e lo spoiler sul cofano del bagagliaio (sul tetto nella station wagon). Nell'abitacolo spiccano i sedili Performance AMG di nuova generazione e la tipica plancia delle ultime Mercedes, dall'aspetto tecnologico e legata al sistema multimediale MBUX.