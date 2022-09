Da quando è trapelata la notizia di un suv con il marchio Ferrari, i puristi del Cavallino non hanno mancato di storcere il naso. La tradizione della casa, d'altronde, poggia su decenni di supersportive con tanti cavalli e parecchi cilindri sotto al cofano.

La presentazione, due giorni fa, della tanto attesa Purosangue ha fugato ogni dubbio e perplessità. Mai nome fu infatti più azzeccato per ribadire il dna di questa nuova vettura modenese. Si tratta infatti di una supersportiva pura, sicuramente un po' più alta del solito (1,59 m, mentre la lunghezza è di 4,97 m e la larghezza di 2,03) ma, per fortuna, non al punto da sembrare un camion con un "cavallino" appiccicato sul muso. La Purosangue mette infatti in mostra forme muscolose e dinamiche, con uno stile audace e originale.

La ricerca aerodinamica ha influenzato molte delle scelte di design, come ad esempio la curvatura del cofano e le soluzioni integrate nei codolini flottanti degli archi ruota. Il frontale si distingue per l'assenza di calandra, sostituita da un diedro sospeso sulla parte inferiore, le numerose prese d'aria e le luci dallo stile lineare e particolarmente elegante. Lateralmente, la Purosangue è caratterizzata da un passaggio d'aria sotto il cofano che disegna una linea di cintura che va a ricongiungersi con i poderosi parafanghi posteriori.

La sorpresa arriva dalla presenza, per la prima volta su una Ferrari, delle porte posteriori che, ben integrate nella fiancata, non rovinano il profilo da coupé della nuova vettura del Cavallino.

La coda presenta molti elementi caratteristici come i due svuotamenti sotto i gruppi ottici che convergono in altrettante uscite d'aria, l'imponente diffusore e lo spoiler sospeso. Da notare che la vettura non è dotata di antiestetico tergilunotto posteriore e affida la pulizia del lunotto ai flussi d'aria.

Come anticipato prima, la Purosangue è dotata di quattro porte che si aprono a libro su un salotto sportivo ed elegante studiato per accogliere comodamente quattro persone. I sedili posteriori riscaldati sono regolabili e reclinabili in modo indipendente, incrementando ulteriormente la capacità di carico (di 473 litri). Il posto di guida, ispirato a quello della SF90 Stradale, viene riproposto in maniera simmetrica sul lato passeggero per ospitare un display da 10,2" che permette di trarre tutte le informazioni utili a partecipare all'esperienza di guida. Anche la Purosangue è dotata dell'interfaccia full-digital già introdotta nel resto della gamma. La zona centrale della plancia ospita i comandi legati a comfort e infotainment, controllati tramite un'interfaccia rotativa a scomparsa presente anche nella zona posteriore.

Dal punto di vista meccanico, la Ferrari Purosangue prevede un'architettura transaxle sportiva con un motore V12 aspirato da 725 cavalli in posizione centrale-anteriore e cambio (a doppia frizione e 8 rapporti) al posteriore, oltre a una PTU (power transfer unit) collegata davanti al motore per un'inedita modalità di trasmissione 4x4. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,3 secondi mentre la velocità massima è di oltre 310 km/h.