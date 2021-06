A Freewom, la Dottoressa Maccarone ci parla di violenza domestica e trattamento dei maltrattanti. Oggi a Freewom con la dottoressa Alessia Maccarone, Psicologa Clinica, Specializzanda Psicoterapeuta Gestalt Analitica Psicosessuologa e Psicodiagnosta, parleremo di due temi importantissimi: violenza domestica e trattamento dei maltrattanti sotto il profilo psicologico.

Il linguaggio chiaro e irriverente della nostra ospite ci ha permesso di fare un excursus psicologico sotto il profilo della donna che subisce una violenza domestica, passando per l'inferno dei minori che vivono situazioni particolari e soffermandoci sulla differenza tra un maltrattante e un sex offender.

Per la Dottoressa Maccarone, il tema centrale è il trattamento dei maltrattanti, bisognerebbe uscire da schemi atavici della nostra società nella quale si punisce solo la donna, essendo l'unica "trattata" sotto il profilo psicologico ed invece iniziare ad analizzare anche gli uomini come parte integrante del problema.

Alessia, ci parla della sua esperienza nei centri antiviolenza e di quante donne si sentono le uniche responsabili della violenza subita, di quelle stesse donne che grazie all'amore per i figli accendono il motore come spinta per liberarsi dalla violenza.

Parleremo inoltre della differenza tra un maltrattante e un sex offender: quali leggi prevedono la loro punizione?