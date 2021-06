Molti hanno un'errata comprensione dei termini "femminista" e "maschilista", ponendoli sullo stesso piano e dando loro significati speculari e analoghi, alternativi: come faremmo con "europeo" e "americano", o "conservatore" e "progressista", e come se il maschilismo chiedesse per gli uomini ciò che il femminismo chiede per le donne.

È forse opportuno quindi spiegare meglio che – linguisticamente e storicamente – non è così. Il vocabolario Treccani definisce così il "maschilismo": «Termine, coniato sul modello di femminismo, usato per indicare polemicamente l'adesione a quei comportamenti e atteggiamenti (personali, sociali, culturali) con cui i maschi in genere, o alcuni di essi, esprimerebbero la convinzione di una propria superiorità nei confronti delle donne sul piano intellettuale, psicologico, biologico, ecc. e intenderebbero così giustificare la posizione di privilegio da loro occupata nella società e nella storia».

Il maschilismo è dunque un atteggiamento che si manifesta in contesti sociali e privati e che si traduce in pratiche quotidiane che possono essere violente, repressive, offensive o anche semplicemente paternalistiche, basate sulla convinzione che gli uomini siano superiori alle donne: partendo da una innata differenza biologica, la minore forza fisica femminile, e dalle sue conseguenze storiche, il maschilismo stabilisce una gerarchia tra uomini e donne, in cui le donne sono considerate "naturalmente" inferiori anche sul piano intellettuale, sociale e politico. Il maschilismo è dunque una forma di sessismo, cioè una discriminazione nei confronti delle persone basata sul genere sessuale. Come ogni discriminazione, trasforma le differenze in pretese di superiorità, confondendo le due cose.

