Ogni immagine, quasi estratta a fatica dal magma, si rivela in un certo senso al punto della sua propensione artistica. Tre artisti, che dipingono con un spirito profondamente personale, con tonalità cromatiche di indiscusso valore pittorico. Un tratto deciso, privo di ripensamenti, che lascia attratti. Alberto D'Alessandro, Mario Palma, e Vincenzo Izzo, espongono dal 15 dicembre i loro lavori presso la sala polifunzionale del Palazzo Comunale di Pignataro Interamna fino al 10 gennaio 2024.

Una mostra resa piacevole dal segno veramente talentuoso e da colori, solo apparentemente scontati, che ''entrano'' nella sensibilità del visitatore attento. Colori che si espandono, pennellate avare ma eloquenti, che abbondano e incidono in contesti astratti e diversi, sempre diversi, mutevoli come un camaleonte. Le forme nelle opere dei tre artisti, sono diverse e molto originali e la sfida nell'accostamento dei colori trasmette un immenso e sofisticato gusto che ognuno dei tre autori dimostra di avere.

Un sintomo visivo equilibrato da molteplici fusioni cromatiche, si raccorda con gestualità predominanti ed in perfetto equilibrio. Le loro opere sono racconti che analizzano i loro stati d'animo e della percezione animata dalle forti emozioni che coinvolgono la fonte delle loro ricerche artistiche e soprattutto cromatiche. Trasformando il colore in resa astratta, la cui intensità di suggestione non esclude l'apertura d'un varco verso la libertà espressiva e la raffinatezza cromatica delle opere esposte.

Ognuno di loro, parla attraverso i colori, inneggiando ad una dinamica sviluppata, con un criterio di forme aggraziate, che tendono ad uscire dagli schemi classici, pur mantenendo la cognizione della realtà, una realtà spettacolare ed innovativa, che solo i grandi maestri del colore, sono in grado di creare.

La pittura proposta nella rassegna "Armonie" dai tre artisti a Pignataro Interamna, pur nei diversi periodi dei loro creativi, è soprattutto colore; che ogni artista usa ora alla ricerca di cromatismi e vibrazioni, ora in masse possenti e ferme, ora sintetizzando una ricerca di purezza plastica, che restituisce al colore la sola forza generativa di campi di energia e di ritmi che tendono a dare all'opera una funzione più che altro spaziale.

L'architettura delle linee, scabra pur nel ritmo dei valori geometrici, vibra sempre per un variare di luce, mai per un azzardo, ma si presenta come una testimonianza di strutturazione di una nuova spazialità, che fa da padrone in una buona parte delle ricerche attuali messe in atto dai tre artisti, sia nei lavori esposti, che nella loro produzione artistica. Ogni cromia è ispezionata a favore della forma riportata sulla tela, esse, si ‘avventano' negli spazi, oltre e al di qua, incalzate dal colore in base ad un modulo, determinato di volta in volta dal colore, dalla materia, e dalla stessa luce, con oscillanti risultati di densità o di sottrazione. La rassegna d'arte "Armonie" sarà visitabile tutti giorni nell'orario di apertura degli uffici comunali, l'inaugurazione, si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 17:30.