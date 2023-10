Per volontà di un gruppo di giovani artisti, studenti dell'Accademia di Belle Arti, è nata a Frosinone una nuova associazione culturale che ha come scopo la cultura e l'arte in tutte le sue forme. "Diffondere Arte APS", questo, il nome che i ragazzi hanno dato all'associazione, il cui obiettivo è quello di contribuire attivamente alla creazione di opportunità di diffusione artistica e culturale nella provincia di Frosinone e nel Lazio.

Con coraggio e, tante idee, "Diffondere Arte" si propone di creare con costanza occasioni nuove di promozione per gli artisti locali, di scambio professionale e personale, anche grazie alla creazione di spazi di co-working e di incontro culturale all'interno del nostro territorio che ha come elemento centrale l'amore per l'arte, la città Capoluogo e tutto il suo territorio. Questi giovani ragazzi hanno intrapreso un lodevole percorso che andrà ad arricchire ulteriormente la nostra comunità.

La loro opera di promozione, nasce nell'intento di creare all'interno della nostra provincia un progetto dedicato all'arte e alla cultura, che vuole promuovere gli artisti locali rendendoli i protagonisti di una parte consistente dell'azione dell'associazione, offrendo loro luoghi ed occasioni di esposizione e diffusione del proprio lavoro e delle proprie opere.

Progetti ed obiettivi in cantiere ne hanno tanti, hanno iniziato promovendo e all'estendo nel loro spazio nel centro storico del Capoluogo, "Incisiva", una mostra collettiva nata dalla voglia di far conoscere, raccontare, spiegare, far apprezzare, e riscoprire la grafica d'arte al territorio, ma anche con l'intenzione di dare all'artista grafico "d'invenzione" l'attenzione e il rispetto che merita. 10 opere di altrettanti, di cui due dei maestri degli altri 8 giovani incisori, tutti nati e cresciuti nel territorio, i quali grazie anche a loro hanno potuto trovare in queste tecniche il proprio linguaggio artistico.

Nella mostra è stato possibile apprezzare molte delle principali tecniche adoperate in grafica d'arte, che spaziano dalla puntasecca alla litografia, dall'acquaforte alla xilografia, dalla gum print alla collografia ed altre ancora. Ma questo è solamente uno dei progetti e dei propositi che hanno in serbo; finalmente si muove qualcosa a Frosinone.

Il progetto messo in campo da parte di "Diffondere Arte" vede tutti i suoi soci fondatori che, uniti dagli stessi obiettivi, hanno voluto creato una nuova realtà tutta dedita all'arte nelle sue molteplici forme. Promuovere, cercare di dare visibilità e promuovere la cultura nelle sue varie forme artistiche, per sviluppare un approccio "culturale" alla vita, perché cultura è sinonimo di apertura, comprensione, capacità critica.

"Diffondere Arte" tiene molto al concetto di unione ed è convinta che tutto ciò possa realizzarsi solo lavorando insieme a tutti coloro che amano l'arte. Questi i soci fondatori di "Diffondere Arte": Massimo Roma, Alice Catuzzi, Alessandro Catuzzi, Giampiero Jesus Marcoccia Cirillo, Luca Spatola, Davide Santachiara, Rachele Quattrociocchi, Benedetta Dell'Uomo. La mostra "Incisiva" da poco chiusa, ha invece proposto i lavori dei seguenti artisti: Elisa Ottaviani, Patrizio Di Sciullo, Elena Gizzi, Mariarita Tiseo, Giulia Loreti, Giorgia Leva, Ludovica Colanera, Davide Santachiara, Rachele Quattrociocchi, Benedetta Dell'Uomo.