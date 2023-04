L'elaborata tecnica si impone con autenticità ed evidente abilità compositiva: incalzanti sono i costrutti e le cromie che creano una padronanza segnica di grande rilievo.

Una pittura d'ordine informale, ma è anche una pittura particolarmente vigile e scrupolosa, quella in cui l'artista dà mostra di saper indirizzare la propria azione creativa. Roberta Fanfarillo è particolarmente attenta alle vibrazioni materiche e scrupolosa custode d'una gestualità che diviene lo strumento principe della sua esplicitazione creativa. Una pittura vigile, basata su un telaio d'ordine materico-informale, ispirato e sotteso ad una miscela coloristica ed alla forza delle trame, entra nel sogno di chiunque la guardi e trascina dentro il suo vortice, chiunque sia sensibile al coinvolgimento passionale proprio, solo dell'arte.

La spatola nelle mani della Fanfarillo combatte e ama il colore che si dirama sul piano di lavoro con la potenza della tecnica e del pensiero dell'artista, animata da colori vivaci che si rincorrono in moti ritmici e armoniosi, creando coreografie visionarie. I suoi lavori rivelano una ricerca meditata, che affermano sulle tela il senso di un percorso liberatorio, coinvolgendo l'osservatore nell'esplorazione appassionata con una vitalità e forza che contraddistinguono l'arte in esame e il suo tessuto espressivo, e la pongono nei piani nobili della narrazione pittorica contemporanea.

Roberta Fanfarillo è artista gestuale e, rivolgendosi all'espressionismo astratto, si esprime attraverso una colorazione accesa, magmatica e di forte impatto visivo. La spatolata ampia e ben stesa ci presenta forme e segni sempre ritmati e modulati: questi ultimi, intervallati da mutevoli effetti visivi, si integrano in un'esistenza concettuale ricca di preziosa identità strutturale e compiutezza grafica.

Diversa da tutti, la pittrice che lavora al "Civico 61" nella splendida Alatri, ama il colore che si dirama sulla tela con la potenza della tecnica e del pensiero dell'artista, che si cimenta nelle più svariate espressioni dell'arte riuscendo a coniugarle in un sentimento univoco, denotando nel contesto un animo sincero, spontaneo e gentile. L'artista si pone in sintonia con il linguaggio informale, dove il colore non è un'entità statica, ma una dimensione pulsiva, lirica, vibrante che nessuno schema o configurazione può delimitare o confinare.

Da questa premessa scaturisce che la pittura della Fanfarillo si colloca in uno spazio inteso come realtà incondizionata, priva di grandi riferimenti per poter essere dominio puro della luce-colore, dei suoi cangianti e mutevoli riflessi. È una pittrice che riesce, con la sua forza interpretativa ed il suo talento, a generare vibranti effetti di cromatismo che lasciano spazio ad una versatilità immediata che desidera di essere letta con l'animo.

La stessa artista è stata inserito nel volume 3 di "Itinerari d'Arte".