Ogni suo lavoro esprime una sorta di magia verso l'ignoto, il reale verso l'astratto, invitandoci ad uscire dalla realtà quotidiana, per entrare nel mondo della fantasia. Peraltro, giocando con i toni, Mattia Abballe ci fa leggere la sua arte che segue l'analisi profonda del dinamismo, proiettato in uno spazio unico, colmo di trasparenze e di movimenti fantastici, ma reali. Guardando i suoi lavori l'occhio umano percepisce più immagini che raccontano tante storie, e la capacità dell'artista consiste nel farle sembrare un'unica narrazione.

La sua è una ricerca che, partendo dalla cosiddetta pittura tradizionale, si manifesta e si estrinseca, diventando variazione continua di contenuti, di processi e di forme. Si crea perciò uno spazio immaginativo che lascia penetrare in noi, la coscienza di una realtà persistente oltre i confini dell'opera, come se l'artista l'avesse voluta spingere appositamente fuori dal campo della visione, non soltanto per suggerirla con libertà interpretativa, ma per riflettere anche sui limiti della percezione e sugli inganni dei sensi.

Abballe, nella sue continue sperimentazioni fa emergere il concetto di spazio che si traduce nel rapporto tra la dimensione dell'oggetto e i luoghi della sua manifestazione, dove il concetto di spazio si esprime nelle sovrapposizioni di figure, sia sulla tela, sia nelle varie sperimentazioni su materiali diversi. L'artista sembra giocare con la sua tavolozza utilizzando toni palpabili, dove, la fantasia, per certi aspetti, sembra voler evidenziare un ritorno alla scomposizione-composizione, nel quale, le varie parti che formano un quadro, si armonizzano con antiche immagini inesorabilmente consumate dalla luce.

Ma è la stessa luce che colpisce e che scolora a rivelarle ancora, a lasciarle affiorare in trasparenza, come lampi di coscienza che evocano presenze e ricordi. Sovrapposizioni di immagini che tendono alla ricerca del nascosto, nel più profondo e, che, rinnova completamente i canoni di una realtà vissuta in una continua evoluzione, caratterizzata, da un animo forte e sensibile. Un divenire di annotazioni che si articolano in un imprevisto annullarsi, dal momento che, segni e tratti volgono verso un'atmosfera di sogni, realizzata, attraverso la spazialità di tempo e tecnica. L'arte di Abballe mostra di voler uscire dall'impasse del gesto impulsivo, del quale tuttavia conserva la vivacità, e dall'astrazione, della quale mantiene quel tipo di indefinitezza delle immagini che conferisce ai dipinti, grandi e piccoli, la toccante sensazione di immagine misteriosa. Ecco allora che l'artista presenta il suo punto di avanzamento pittorico senza abbandonare la matrice tradizionale da cui era partito, affievolisce il rapporto con la figurazione a favore di un'emozionalità incentrata sulla luce e da vibranti trasparenze.

La pittura di Mattia Abballe è silenziosa, è un'oasi di riflessione, ma non vuol dire che egli sottovaluti la problematicità del mondo reale, per chiudersi nella banale semplicità. Ecco invece, che, attraverso la sua arte, è in grado di dare risposte ad una gracchiante società contemporanea, dove il silenzio, sia davvero una pausa essenziale per ascoltare i nostri pensieri e per distillare le emozioni. L'arte di Mattia Abballe mostra di voler uscire dall'impasse del gesto impulsivo, del quale conserva vivacità e astrazione per raccontare le emozioni. Lo stesso artista è stato inserito nel volume 3 di "Itinerari d'Arte".