Una serie di simboli formali dati dalle geometrie delle linee, che, unite tra loro, generano un'astrazione di forme e colori in sovrapposizione ad altre tonalità, che trasmettono sensazioni ed emozioni.

I colori svolgono infatti un loro ruolo prioritario nei lavori di Giovanna D'Alessandro, una serie di accostamenti che, al tratto grafico, assicurano l'accensione di tipo espressionistico, quasi a suggerire e, ad evidenziare, veri e propri intarsi di colore timbrico, come echi di un mistero che appartiene alla fantasia e alla intelligenza di chi li propone. Scoprire questa geniale artista ha suscitato in me una viva emozione.

Essa possiede una illimitata fantasia nell'affrontare, diverse tematiche con estrema facilità; tematiche legate da un unico filo conduttore, quello del disegno geometrico in un sintetico cromatismo. Colori, ben dosati e accostati, una forza di emozioni e di stile: è ciò che si vive quando ci si trova dinanzi ad un lavoro della D'Alessandro.

Un fruire di emozioni che si manifestano sotto i nostri occhi, una tavolozza che vede in un turbinio di varie tonalità che permettono di percepire una risoluta immaginazione della coscienza e dei suoi impulsi poetici, soggetti e situazioni immaginari, di rilevante valore artistico. L'attività artistica di Giovanna D'Alessandro presenta aspetti di riflessione e di analisi interiore che evidenziano la sua passione di esprimersi, cercando nuovi linguaggi alternativi.

Nella sua pittura, la prevalenza dei colori primari, ben accordata alle tonalità secondarie, rivela un'intensità espressiva, talvolta concitata e confluente in ambientazioni di straordinaria luminosità. La superficie dei suoi lavori è una stratificazione di elementi indeterminati e con ampie variazioni tonali all'interno dell'intero tessuto cromatico, senza però trascurare la ricerca della lucentezza cromatica e la scelta dei relativi contrasti.

Tutto vive in una vibrazione cromatica, in cui appaiono elementi iconografici in una elaborazione segnica libera e istintiva. Un serie di simboli formali dati dalla geometrie delle linee che s'intrecciano con l'astrazione di forme e colori, in sovrapposizione ad altre tonalità, producono una serie di irripetibili cromatismi. L'artista usa nei suoi lavori, la fantasia unita alla sensibilità, componenti indispensabili che rispondono a esigenze di immediatezza per un insieme compositivo ricco di slanci e forti emozioni, dove, grazie all'esaltante valore creativo, vive compiutamente il pathos che li ha generati.

Le linee e i colori creano una vivacità travolgente impregnata da una fervente energia, creazioni dai colori vivaci e mai banali, che attraggono e coinvolgono in un viaggio dei sensi fatto di forme e colori. I fondi chiari, bianchi, come un grande silenzio, accolgono il canto di accostamenti tonali, di accordi cromatici e di contrasti i quali, creano forme fantastiche o conosciute. In questo modo l'artista dona al fruitore, dipinti in cui paiono non esistere ombre, ma solo luce, colore puro e splendore cromatico.

In una produzione rappresentativa carica di luce, di geometrie equilibrate, di tonalità, di valenze espressive, l'interiorità di Giovanna D'Alessandro si manifesta liberamente con spontanea passione pittorica, in disponibilità naturale, lirica, vibrante nel segno e nel colore. Lo stesso artista è stato inserito nel volume 3 di "Itinerari d'Arte".