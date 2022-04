Summer of Love, La Ciocia, L'Oro de Vergli. Tre birre made in Veroli e che si sono aggiudicate, rispettivamente, l'oro e due argenti al Concours International de Lyon, edizione 2022. Piace il sapore della terra ernica ai francesi, che anche quest'anno hanno premiato le proposte spumeggianti del Birrificio Ciociaro, conferendo ben tre medaglie e confermando un trend già in essere da qualche anno. Da quando hanno fatto la loro comparsa sulla scena brassicola, questi giovani imprenditori hanno dimostrato di sapere esattamente come muoversi in un settore dalla agguerrita concorrenza, differenziandosi per tecniche di produzione, qualità degli ingredienti, offerta gastronomica che diviene anche turistica.

Un pellegrinaggio presso le sacre botti che contengono il nettare biondo è d'uopo, a questo punto della storia, alla luce del crescente successo della birra verolana sui palcoscenici internazionali. Il Concours de Lyon è, in effetti, tra gli appuntamenti eno-gastonomici più attesi da produttori di vini liquori, distillati e birre, concepito da chi vive e respira tra le vigne francesi che producono alcolici rinomati, rigorosamente a denominazione di origine controllata.

Il Birrificio Ciociaro ha partecipato con le sue birre di punta, vincendo la medaglia d'oro nella categoria Pale Ale con Summer of Love, l'argento nella Triple (Belgian Style) con L'Oro de Verglie di nuovo l'argento nella categoria Kolsch con La Ciocia. La tredicesima edizione del contest ha riscosso l'interesse di migliaia di aziende e di appassionati del settore. Cinquantuno le Nazioni rappresentate, a dimostrazione del prestigio riconosciuto a questa manifestazione.