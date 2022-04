Le associazioni Confagricoltura di Latina e Frosinone si uniscono per un nuovo progetto di valorizzazione del distretto eno-agroalimentare delle due province, puntando alla valorizzazione delle produzioni dei vitigni Bellone e Cesanese. Il progetto, avviato grazie a un contributo della Camera di commercio di Frosinone e Latina, prevede una serie di interventi di rilancio dell'attività di promozione del settore vitivinicolo legato a queste due produzioni, che verranno rese riconoscibili attraverso un logo comune che sarà al centro degli interventi legati alla campagna di valorizzazione.

Oltre a questo, le organizzazioni agricole stanno lavorando alla produzione di materiale informativo, di contenuti social e video e alla partecipazione al prossimo Vinitaly di Verona attraverso un evento che si terrà nello stand nazionale di Confagricoltura oggi alle ore 15.30, dove parteciperanno il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, i presidenti di Frosinone e Latina Vincenzo Del Greco Spezza e Luigi Niccolini, il direttore di Confagricoltura Latina Mauro D'Arcangeli e Giovanni Pica dell'Arsial-Regione Lazio.

L'incontro, dedicato ai vini autoctoni del Lazio, prevede anche una degustazione finale alla quale prenderanno parte numerose aziende delle due province che porteranno le loro testimonianze. Saranno 15 le aziende presenti al Vinitaly con Confagricoltura Latina e Frosinone: Società Agricola La Valle Dell'Usignolo, Azienda Agricola Teresa Marletta, Azienda agricola Luca Sbardella, Azienda Colle Gioia di Antonella Neccia, La Petricia Lazio Wine, Casale della Ioria, Casale del Giglio, Cincinnato, Azienda Agricola Gianpiero Filippi, Marco Carpineti, Donne del Vico, Sant'Eufemia, Villa Gianna, I Pampini e Pietra Pinta.

Il dato

La produzione di Bellone occupa oggi oltre 222 ettari in provincia di Latina (la metà dell'intera produzione regionale) impegnando oltre mille unità produttive nelle diverse varietà e denominazioni. Il Cesanese, nelle diverse varietà e denominazioni, occupa oltre 310 ettari in provincia di Frosinone (la metà dell'intera produzione regionale) con oltre 1.200 unità produttive. «Proprio dal Vinitaly – spiega Mauro D'Arcangeli, direttore di Confagricoltura Latina – vogliamo rilanciare la promozione dei due vitigni autoctoni delle province di Latina e Frosinone.

Parliamo di un prodotto che fa parte della storia di questi territori la cui lavorazione risale ai tempi dei romani. I vini, da sempre, fanno parte dell'identità dei territori dove vengono prodotti e per questo come Confagricoltura Latina e Frosinone, abbiamo deciso di avviare questo progetto con l'obiettivo di accendere nuovamente i riflettori su qualcosa che, voglio ripeterlo, ci caratterizza fortemente soprattutto in un momento in cui, speriamo tutti,il turismo potrebbe riprendere lo spazio che merita nel comparto economico delle nostre province soprattutto dopo la fine dello stato di emergenza legato alla pandemia.

Le imprese, i produttori e l'intero settore enogastronomico - prosegue D'Arcangeli - conoscono perfettamente le potenzialità espresse dal comparto vitivinicolo e da sempre investono su iniziative di sviluppo locale che come Confagricoltura sosteniamo e valorizziamo».

Entusiasmo per il progetto è stato espresso anche dai presidenti di Confagricoltura Latina e Frosinone, Luigi Niccolini e Vincenzo Del Greco Spezza: «La scelta di affrontare il tema del rilancio del territorio tramite l'enogastronomia e due eccellenze che appartengono alla tradizione del settore vitivinicolo è in linea con la volontà, già espressa attraverso l'istituzione della Camera di commercio, di valorizzare queste due province con metodi e percorsi comuni. L'importanza di affrontare le criticità, anche quelle emerse durante la pandemia,con un'idea comune di sviluppo ci aiuta a ricordare il peso rappresentato dal mondo agricolo con migliaia di produttori che ogni giorno lavorano per fare impresa preservando anche la nostra cultura e identità».