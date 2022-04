Nei giorni scorsi si è tenuto iI "Syllabus World Championship", campionato del mondo per le classi Syllabus presso il Grand Hotel Palacavicchi di Pieve di Cento. In quest'occasione una coppia di atleti di danza sportiva della Dance Sport Landia, scuola con sede principale ad Alatri, Gabriele Arci e Nicole Serafini hanno conquistato la medaglia d'argento diventando vice campioni del mondo per la disciplina 12/13 B Open nelle danze latino americane.

Nonostante il periodo della pandemia, Gabriele e Nicole insieme ai loro insegnanti Luca Santoro ed Elettra Paniccia non hanno mollato e dopo impegno e sacrificio sono riusciti a raggiungere l'obiettivo preventivato. L'evento è stato organizzando da Dance sport Heritage, un sistema nuovo di competizioni che ha come obiettivo proteggere la danza sportiva latino americana e standard. La danza sportiva è uno sport che si unisce anche a un'arte, sviluppa capacità psicomotorie oltre a creare una disciplina mentale.