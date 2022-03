Storico risultato per la Sportfly: Stefano Di Carlo qualificato ai campionati italiani giovanili di nuoto. «Il 28 marzo una data che verrà ricordata a lungo in riva al Liri –fanno sapere dalla società sorana Quest'anno ai Criteria Nazionali Giovanili di Nuoto di Riccione ci sarà la presenza, per la prima volta, di un atleta della società sorana». Stefano Di Carlo, giovane classe 2007 originario di Posta Fibreno, ma cresciuto nella Sportfly dove nuota dall'età di tre anni, gareggerà nei 50 Stile Libero con un tempo di qualifica di 24"55, che gli permetterà di sognare un podio che potrebbe essere davvero alla sua portata.

«Dopo due anni di pandemia e con tutte le difficoltà che questo settore sta subendo, Stefano è riuscito a portare avanti la preparazione con uno spirito di abnegazione e resilienza che è di esempio per tutti i giovani che fanno sport agonistico, non solo nel nuoto – ed aggiungono dalla società -. Complimenti al capo allenatore Franco Camastro, che sta portando avanti un ottimo lavoro con tutto il settore agonistico, ma anche al preparatore atletico Fabio Di Sarra, all'allenatore degli esordienti Davide Capobianco e a Giuliano Ferri, che ha allenato Stefano nel settore Propaganda. Ovviamente grande soddisfazione per la dirigenza Sportfly».