La passione per la musica e i primi successi. La bravura della giovanissima cantautrice e interprete sorana Giada Stone non è passata inosservata.

La sua casa discografica, sorpresa del suo talento musicale e artistico, ha deciso di produrla pubblicando il suo primo singolo: "Nessuno si fa da solo", scritto per la parte letteraria dalla stessa ragazza in collaborazione con Blacksheep Noise, editata dalla World Fonogram insieme a Valle Giovanni Edizioni Musicali, co-fondatore della nota etichetta internazionale Thaurus Music.

Di recente Giada Stone ha partecipato alle selezioni di "Amici di Maria De Filippi" e ha pubblicato, sempre con la stessa etichetta, il suo nuovo singolo in featuring con Blacksheep Noise, intitolato "Lettera d'amore", un brano nato dalla penna di Blacksheep Noisein collaborazione con la stessa Giada, musicato e arrangiato dal maestro Francesco Daniele.

Nel 2022 è stato pubblicato il suo primo video musicale legato albrano "Lettera d'amore" in featuring con Blacksheep Noise. Di Giada Stone è in corso la programmazione dei concerti e del tour per il biennio 2022/2023 e la pubblicazione di nuovi singoli e video musicali. Tutti i singoli di Giada sono distribuiti dalla World Fonogram Records&publishing e Believe Digital nei migliori digital store internazionali.