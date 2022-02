La floral designer della città martire ieri mattina nella trasmissione "Di buon mattino" su Tv2000. Fresca della partecipazione al concorso per la scelta del bouquet di Sanremo, la Santamaria ha parlato proprio del festival e del rapporto indissolubile con i fiori. La trasmissione è andata in onda ieri mattina dalle 7.30 alle 9.30 e sono stati tanti i cassinati che si sono sintonizzati davanti alla televisione per ascoltare la concittadina.

In tanti apprezzano il lavoro della floral designer che ha il negozio in via Pascoli e che ha lasciato il segno in numerose cerimonie di tutto il territorio. In trasmissione la Santamaria ha realizzato delle composizioni particolarmente apprezzate dal pubblico e dai conduttori. Una vera eccellenza locale che l'anno scorso conquistò diversi premi della critica proprio a Sanremo.