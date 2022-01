L'azienda Di Muccio con il suo Licinivs inizia l'anno con il botto. E continua a inanellare successi. L'olio Extravergine Licinivs Viride con tutti gli onori entra nella prestigiosa "Lodo Guida" 2022 , dove sono riportati gli eccellenti extravergine di tutto il mondo. Un viaggio emozionante attraverso la conoscenza e la scoperta dell'olio evo in tutte le sue sfaccettature dove l'alta cucina, la fotografia, la musica e il design vestono l'eccellenza verde attraverso straordinari abbinamenti di gusto e di bellezza.

«Sono emozionato e orgoglioso del nostro già pluripremiato extravergine, un'eccellenza che non conosce confini», ha detto il titolare dell'azienda Ernesto Di Muccio. Di recente anche lo chef stellato Paolo Gramaglia per i suoi piatti ha scelto di utilizzare un ingrediente di eccellenza, proprio l'olio Licinivs.

L'attenzione rivolta verso l'uso di un olio di qualità per condire ricette sublimi è la scelta vincente per rendere unici i tuoi piatti. Gramaglia è nato a Napoli e proprio nel territorio campano è chef Stella Michelin nella splendida location di Ristorante President.