Un sogno, una passione, un record. Lorenzo Fontana, giovane orgoglio di terra verolana, centra l'ennesimo successo nel tiro a volo acrobatico. Una disciplina praticata da pochissimi in Italia e nella quale Lorenzo si è distinto ancora una volta sfidando se stesso e le proprie abilità. Occhi al cielo, nervi saldi, mano ferma e via. Alzando l'asticella della difficoltà, il 18 dicembre ha conquistato un nuovo Guinness world record con «tre piattelli lanciati tutti insieme con una mano e colpiti prima che toccassero terra con cartucce a palla».

Testimonial di due aziende leader del settore, Lorenzo Fontana si divide tra il lavoro di autista soccorritore sulle ambulanze e l'impegno nel rinomato poligono di Veroli dove ha il ruolo di istruttore. «Il tiro è una passione verace, così come la mia professione non rappresenta un semplice lavoro soprattutto in questo periodo di emergenza. Ho comunque cercato di far combaciare i diversi impegni per non sacrificare gli allenamenti di tiro che richiedono tempo e dedizione».

Tante esibizioni in giro per l'Italia, una prodezza dopo l'altra e ancora altri successi da raggiungere nel futuro di questo giovane ma già consacrato talento che ha conquistato i gradini più alti in campo nazionale della particolare disciplina. Sfide su sfide, il pane quotidiano di Lorenzo che ha reso la sua passione una vera vocazione.

«Vedere un ragazzo raggiungere risultati così importanti è motivo di orgoglio per tutta la nostra città sottolinea l'assessore allo sport Patrizia Viglianti Lorenzo dimostra come nessun traguardo sia irraggiungibile se si lavora con impegno e perseveranza. Congratulazioni».