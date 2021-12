Chiara Di Torrice, ventottenne di Ceprano, sarà insignita della ‘Toga d'onore", per la prima volta introdotta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone. L'avvocato Di Torrice è la più giovane della sessione 2019-2020, ha sostenuto infatti l'esame nel febbraio 2021, quando aveva 27 anni. La cerimonia è in programma per venerdì prossimo, 17 dicembre, alle 12, presso la sala conferenze dell'Ordine.

Oltre alla Toga d'onore, la giovane sarà esonerata dal pagamento della prima iscrizione all'Albo e riceverà un attestato, riconoscimenti donati dai familiari di Alessandro Galassi, figlio del presidente dell'Ordine degli Avvocati frusinate Vincenzo Galassi e dell'avvocato Sonia Crociani, prematuramente scomparso.

Il riconoscimento ripaga la giovane cepranese dei sacrifici e dell'impegno profuso per il raggiungimento dell'eccellente risultato, che può rappresentare l'inizio di un cammino di successo.