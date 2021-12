Una vita tra zucchero, farina, uova e burro. Tanta la passione cresciuta anche all'ombra di papà Ermanno.

Poi la partecipazione al Panettone Day, concorso nazionale che ha visto negli anni giurati di altissimo profilo italiano e internazionale e migliaia di partecipanti.

L'opera di pasticceria realizzata da Alessandro ha conquistato il primo premio nella categoria Ruby, un'esplosione di gusto dai delicati toni pastello del rosa per un contenuto dal sapore inconfondibile. Bacche di goji, cacao rosa ruby, mela e cannella per una fetta di paradiso da gustare sotto l'albero con amici, parenti o anche in solitudine.

L'ispirazione è nata quasi un anno fa, una dedica speciale alla piccola Annateresa, nata proprio il 31 dicembre 2020. Un dolce della tradizione ma con un tocco in più che ha conquistato i palati più raffinati.

E così anche l'amministrazione comunale ha voluto riconoscere il merito a questo abile artigiano del gusto, una targa è stata consegnata dal sindaco in sala giunta.

Presente anche l'assessore al Commercio Arianna Volante: «Abbiamo voluto valorizzare le nostre eccellenze locali, è importante sostenere i giovani del territorio, gli artigiani e gli imprenditori che portano alto il nome della città in Italia e nel mondo».

Il sindaco si è complimentato con lui per il successo marcato in un concorso così importante e dalla severa selezione, ringraziandolo anche per il lustro che ne deriva a lui certamente, ma di riflesso anche alla città.

Alessandro e la sua famiglia sono di cassino, abitano a San Bartolomeno e gestiscono con passione la pasticceria Dolce Stil Novo in via Enrico De Nicola. Una soddisfazione grande per lui e per l'intera comunità.