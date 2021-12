"Viaggio nel gusto". È questo il nome del progetto che il Cosilam si prepara a svelare al pubblico martedì .

Un incontro in grande stile che si svolgerà nall'aula magna del campus Folcara per presentare un'operazione di promozione del territorio unica nel suo genere. La conferenza stampa, convocata ieri, si è svolta alle 10.30. Ma in cosa consiste il progetto? Le uniche informazioni sono quelle contenute nell'invito: "Viaggio nel gusto è una web serie prodotta con Gambero Rosso che racconterà le eccellenze enogastronomiche delle province di Frosinone e Latina".

Un progetto che accenderà i riflettori sui prodotti dell'enogastronomia, produzioni di cui il territorio della Ciociaria è particolarmente ricco. E nel cassinate sono tanti i prodotti che hanno ottenuto i prestigiosi marchi di denominazione e che con le loro produzioni riescono a ottenere grandi consensi sul mercato. Più volte sono state raccontate le storie di produttori che stanno riuscendo, senza non poche difficoltà, a far conoscere questi prodotti anche in altre zone d'Italia instaurando rapporti di collaborazione commerciale importanti e fondamentali per la crescita dell'economia. Ora un progetto di promozione che si avvale, tra l'altro, di un importante player nazionale come il Gambero Rosso.