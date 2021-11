La città di Castrocielo festeggia il suo campione: è il giovane Achille Materiale, vincitore nella finale del campionato italiano nella categoria Reining Horse, una disciplina dell'equitazione americana. La gara si è svolta a Cremona e ha visto il sedicenne castrocielese trionfare con uno score di 141 in sella al suo castrone sauro di otto anni El Bonny Whiz, che Achille monta da un anno per l'associazione reining campana. Un ottimo risultato che gli ha permesso di aggiudicarsi il titolo italiano Fise-Irha per la Rookie-Youth, ovvero la categoria dei più giovani sia d'età che di esperienza in gara.

Achille, giovane studente dell'istituto, che ha la passione dei cavalli fin da bambino, grazie all'atmosfera che respirava in casa sua, con l'amore per questi animali ereditata dal padre. Al suo ritorno a Castrocielo è stato accolto dall'amministrazione, sindaco Fantaccione in testa, e ha ricevuto il gagliardetto della città. «Da oggi ha commentato il primo cittadino abbiamo un campione in più nel nostro paese. La finale, che si è svolta a Cremona, ha visto la partecipazione di un altro giovane di Castrocielo, Gianmarco Vecchio, anche a lui tanti complimenti».